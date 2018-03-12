富商包机坠毁 时尚杂志封面名媛与7名闺蜜遇难

一架土耳其富商私人包机在伊朗坠毁，机上有富商的继承人28岁的女儿。她和7名友人刚刚举行完告别单身派对从阿联酋回国途中。
这是米娜发布在社交媒体instagram上在迪拜举行派对时和女友的合影。这也成为米娜生前最后一张照片。以下图片除标注均来自instagram。
法尔斯通讯社报道称，伊朗紧急情况部门的发言人哈立迪证实了土耳其公司一架载有11人的飞机在伊朗坠毁。哈立迪称：“11名乘客的遗体由于严重烧伤而无法辨认。为确定身份需要进行DNA检测。”
根据此前报道，这11名乘客包括土耳其著名企业家侯赛因·巴沙朗的女儿米娜·巴沙朗和她的七个好友以及3名机组工作人员。米娜和女友参加了米娜举办的婚礼前告别单身派对，然后坐包机从阿联酋回土耳其。米娜的婚礼定在下个月。据土耳其当地媒体消息，米娜在2013年进入巴沙朗控股集团董事会，受到专门培养，以接替其父的总裁职位。
米娜曾登上《grazaia》杂志封面。 该杂志是1938年诞生于意大利的时装周刊，由意大利消费类杂志出版社Mondadori出版。 70年来始终是意大利权威畅销的时装周刊，也是欧洲具影响力的时尚杂志之一。米娜显然是社交名媛，曾在2016年7月份登上全球最为著名的时装杂志HARPER’SBAZAAR，创刊于1867年，是全美第一本时装杂志，全球拥有19个国际版本。作为最权威的高级时装杂志，近百年来一直被誉为“时装界的圣经”。
路透社报导，失事飞机是巴萨朗的私人控股公司所有。这是米娜和女友搭乘的加拿大庞巴迪公司製造的CL604，机尾编号为TC-TRB。此刻这架飞机已经化为残骸。塔斯尼姆通讯社引述国际民航组织（ICAO）官员表示，飞机当时着火，在驾驶员要求降低高度后，飞机就从雷达幕上消失。目击者看到，在飞机坠毁前，看到引擎起火。随后官方证实，飞机上11名乘客的遗体由于严重烧伤而无法辨认。为确定身份需要进行DNA检测。
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