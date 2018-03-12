朴槿惠下台一年其亲信今何在？韩媒：树倒猢狲散

韩媒刊文称，“眼见他起朱楼，眼见他宴宾客，眼见他楼塌了。”韩国前总统朴槿惠下台一年，16日将面临一审宣判。这位女总统的“朱楼”倒塌，她身后的“宾客们”如今处境如何？
韩国《亚洲经济》3月12日报道称，在朴槿惠原属政党中，与朴槿惠关系密切的议员中如今有人退党，另投他门，有人坚持在党内，却被安排在没有实权的虚职上，再难接近权力的中心。
报道称，昔日的青瓦台掌权者们纷纷入狱。为人所知的前青瓦台文化体育观光部长官赵允旋被称为“朴槿惠的灰姑娘”。她在2012年总统大选时，担任候选人朴槿惠的发言人，后又历任女性家族部长官、青瓦台政务首席秘书及文化体育观光部长官。因卷入“亲信干政”事件，目前正在服刑。
报道指出，前青瓦台民政首席秘书禹柄宇因在“亲信干政”事件中滥用职权，一审被判处2年6个月的监禁。前秘书室长金淇春因打造文艺界黑名单等罪名，被判4年有期徒刑。
报道称，2014年担任前青瓦台经济首席、2015年担任政策调整首席秘书的安钟范也没能逃过牢狱之灾，因滥用职权、妨碍公务等，一审被判有期徒刑6年，罚款1亿韩元。
报道还称，被称为连接朴槿惠与崔顺实的“门环三人帮”——前青瓦台第一附属秘书官郑虎成、总务秘书官李在万以及国政弘报秘书官安凤根目前也被羁押，等待一审宣判。
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