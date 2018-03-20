Facebook宣布聘请外部公司调查用户数据泄密事件

据美国科技新闻网站TheVerge报道，周一，Facebook宣布，已经聘请了专业公司Stroz Friedberg，将会对数据公司 Cambridge Analytica的所作所为展开调查。
据英国《观察家报》和美国《纽约时报》揭露，数据分析公司Cambridge Analytica在开发支持特朗普2016年竞选活动的技术过程中，搜集了逾5,000万名Facebook用户的私人信息。报道明确表示，Facebook没有做出足够的努力来恢复用户数据，这些数据随后在2016年总统大选中被用于广告定位。Facebook也没有向用户或投资者披露数据泄露事宜。
在相关报道发布之后，。Facebook遭到了舆论的强烈批评，上述分析公司的举动，违背了Facebook的用户协议，对于用户隐私造成了侵犯。Facebook宣布，目前已经禁止Cambridge Analytica以及母公司使用Facebook的任何数据。
Facebook还宣布，Cambridge Analytica曾表示用户数据已经销毁，但是Facebook接到的其他报告表明，这些被滥用的用户数据并未被销毁。
Facebook表示，Stroz Friedberg将通过调查确认用户数据是否已经被销毁。
此次用户数据被滥用，是Facebook再一次陷入了舆论质疑当中。在过去两年时间里，Facebook遭到了外界的诸多质疑，比如在美国总统大选期间，对于用户发布的信息疏于监管，导致俄国相关机构利用Facebook大量散步假信息，干扰美国舆论和美国大选，Facebook已经公布了大量相关的用户帐号以及海量的宣传信息。Facebook也被指责传播网络假新闻，误导了美国的用户和选民。
面对各种批评，Facebook掌门人扎克伯格宣布，2018年调整Facebook将成为自己的最大挑战。今年初，Facebook宣布了重大改革措施，宣布大幅度降低新闻文章、网络视频的展示数量，用户信息流将更多用于亲朋好友之间的沟通，让Facebook重新成为一个好友联络的平台，而不是被动阅读媒体内容的工具。
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