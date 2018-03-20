外媒称FBI副局长被炒或因手握特朗普“通俄”证据

外媒称，16日被解职的联邦调查局（FBI）副局长安德鲁·麦凯布说，他认为自己被解职是因为他证实了联邦调查局前局长詹姆斯·科米的说法，即特朗普试图迫使科米结束对俄罗斯干预2016年美国大选一事的调查。
据路透社3月17日报道，据一名知情人士透露，16日被美国司法部长塞申斯解职的联邦调查局（FBI）副局长安德鲁·麦凯布保留了与美国总统特朗普的详细沟通记录。
麦凯布说，他认为自己被解职是因为他证实了联邦调查局前局长詹姆斯·科米的说法，即特朗普试图迫使科米结束对俄罗斯干预2016年美国大选一事的调查。科米也曾对国会说，他保留着与特朗普谈话的详细书面记录。
报道称，特别检察官罗伯特·米勒正在负责调查特朗普竞选团队可能在大选期间与俄罗斯勾结的说法。特朗普对这一说法坚决否认。
另据英国《独立报》网站3月17日报道，在美国联邦调查局副局长麦凯布遭到解职后，中情局前局长布伦南称特朗普总统是“可耻的煽动者”，与此同时特朗普与联邦调查局之间的争吵没有缓和的迹象。
报道称，麦凯布在退休前夕突然被解职。他说，这是因为他在特朗普是否妨碍“通俄门”调查一事中是重要的证人。
特朗普对麦凯布被解职表示欢迎，此前他经常在公开场合或私下嘲讽麦凯布。特朗普称，这是“对民主来说伟大的一天”，引发布伦南的批评。
司法部长塞申斯16日晚间说，他认为解除麦凯布职务是合乎情理的，此前司法部内部监察团体在一份报告中称，麦凯布泄露信息给记者，并且误导调查人员。这份报告的内容还没有公开。
塞申斯说，麦凯布曾“未经授权透露信息给新闻媒体，并且多次不诚实——包括在宣誓说真话的情况下”。
塞申斯补充说：“联邦调查局要求所有雇员都按照最高标准遵循诚实、正直和负责的精神。”
据报道，麦凯布否认这些指责，称他被解职是特朗普政府努力败坏联邦调查局名声的行动的一部分。麦凯布说：“此番对我可信度的攻击是更大努力的一部分，不仅为了诽谤我个人，还为了抹黑联邦调查局、执法部门和全体情报部门的工作人员。本届政府正在与联邦调查局和特别检察官的调查工作进行斗争，而这是其中的一部分。”
英媒称，布伦南通过有关特朗普的推文表达了他对于麦凯布遭解职的感想：“当所有人都知道你有多唯利是图、道德败坏和政治腐败时，你将顺理成章成为历史垃圾桶里的可耻煽动者。”
布伦南在推文中继续说：“你可以把麦凯布当替罪羊，但你不能摧毁美国……美国最终会战胜你。”
布伦南过去曾表示，特朗普“不稳定、无能、缺乏经验并且不道德”。
此外据法新社3月17日报道，美国总统特朗普称赞一名联邦调查局高官被解职的消息，他的律师说希望此举将结束对特朗普竞选团队与俄罗斯之间存在勾结的怀疑。
但批评人士抨击这一解职决定是“危险的”举动，将败坏这个最高执法机构以及特别检察官米勒的信誉。米勒正在调查俄罗斯在美国2016年大选中的影响。
报道称，麦凯布曾在FBI前局长科米手下担任副局长，他可能是有关俄罗斯的调查中的关键证人。
麦凯布进行了强烈反击，否认自己存在不当行为，并说他是特朗普政府对联邦调查局和特别检察官“开战”过程中的受害者。
报道称，将麦凯布解职可能在FBI内部招致进一步的不满情绪，因为科米和麦凯布在FBI内部广受尊重。
司法部在一次内部调查中发现，麦凯布未经授权向媒体透露了一些消息，而且在“多个场合下”对司法部监察长并没有百分之百地坦诚。
报道称，不坦诚在FBI中是一个足以被解职的过错，但这一举动背后的政治意味在麦凯布的支持者中引发了质疑。
又据德新社3月17日报道，美国总统特朗普的私人律师17日呼吁司法部停止对俄罗斯干预美国大选一事的特别调查。
2017年受雇在特别检察官米勒的“通俄门”调查中代表特朗普的华盛顿著名律师约翰·多德劝告司法部高级官员结束调查，称该调查是由“错误”的证据“捏造”出来的。
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