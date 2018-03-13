韩国13种化妆品重金属锑超标 巨头被推上风口浪尖

据韩联社报道，韩国食品医药品安全处19日表示，韩国化妆品ODM公司Hwasung Cosmetics（火星化学）株式会社向8家企业发货的13种产品被检出重金属锑超标。
事件一出，作为韩国化妆品巨头的爱茉莉太平洋首先被推上了风口浪尖。该公司承认，今年1月从Hwasung Cosmetics处收货的部分产品被确认锑超标，包括4种爱茉莉化妆品和2种伊蒂之屋化妆品的部分制造编号。
虽然爱茉莉太平洋方面已经致歉，并表示停售及回收问题化妆品，但《东亚日报》指出，舆论对于知名化妆品公司在品质管理方面的失责倍感失望。
据韩国《亚洲经济》报道，检出锑超标的产品有Aritaum full cover遮瑕棒/膏1号亮白色及2号自然色、伊蒂之屋AC Clear up遮瑕膏、砍刀眉笔3号灰棕色、XTM style homme遮瑕棒、Black Monster black erasing遮瑕棒、SKEDA男士遮瑕棒、Skin food樱桃唇线笔、3CE超细眉笔#CHESTNUT BROWN、Makeheal裸妆超细眉笔BR0203等13种产品。
报道说，锑是重金属的一种，存在于矿物质等中，在成品中的含量不得超过10？/g。锑可作为材料用于合金、油漆、祛痰剂、半导体等中，虽然用途广泛，但毒性十分猛烈。锑中毒可引起皮肤炎、鼻炎、头痛、呕吐等症状。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost