扎克伯格被要求就"泄密门"作证 曝光脸书问题专家遭封号

外媒称，美国和英国的议员正在要求脸书网站总裁扎克伯格解释大量用户的姓名、偏好和其他信息如何落入一家与美国总统特朗普2016年竞选有关的数据分析公司之手。
据美国《华盛顿邮报》网站3月18日报道，这些要求是对3月17日新闻报道剑桥分析公司如何使用一项特别功能的回应。该公司收集了27万人的脸书个人信息并在这一过程中获取了他们数千万脸书“朋友”的数据——而后者几乎没有人公开允许这一分享。
报道称，虽然两家公司在华盛顿和伦敦卷入调查数月，但上周末的要求更加个人化，明确关注于扎克伯格，他在任何一国都没有对这些事情公开作证。
美国参议员埃米·克洛布彻3月17日晚间说：“他们说‘相信我们’，但是扎克伯格需要向参议院司法委员会作证。5000万美国人的数据被不当使用以进行定向政治宣传、操纵选民。脸书方面需要就他们对此事的了解程度进行解释。”
3月18日，英国议员达米安·柯林斯称：“我将致信扎克伯格，要求他或者公司其他高层官员对我们的调查亲自作证。”
报道称，脸书拒绝对扎克伯格被要求去作证一事进行评论。该公司在3月17日的一份公告中称，正在尽力调查剑桥分析公司拿到数据后都做了什么。
另据美国石英财经网站3月19日报道，脸书网站日前暂停了28岁的数据分析专家克里斯托弗·威利的账号，他曝光了这一平台让他所就职的剑桥分析公司得以在未经允许的情况下收集数千万用户的数据。
威利说，这些信息随后被特朗普的咨询公司用来对美国选民画像，目的是影响2016年的总统大选。剑桥分析公司在推特上称其没有在2016年特朗普的竞选活动中使用任何脸书网站的数据。
报道称，脸书公司3月16日宣布暂停了威利的账号，这是在《纽约时报》和《观察家报》刊登数据滥用的详细惊人报道之前，而脸书网站对情况的处理延迟、平淡而秘密。
报道称，与此同时，美国和英国政府宣布对脸书网站处理用户数据进行最新调查。脸书网站没有告知用户使用其数据可能违反了欧盟和美国一些州的隐私法律。
马萨诸塞州首席检察官莫拉·希利称其办公室将展开调查，而主持英国调查假新闻和俄罗斯扰乱脱欧选举的议员称他将要求脸书网站进一步作证。
此外据英国《泰晤士报》网站3月19日报道，脸书的隐私泄露丑闻揭示了社交媒体的两面性。脸书和推特等服务在让朋友保持联系的同时也向广告商提供了空前的信息。
报道称，为了收集美国选民的数据，为剑桥分析公司工作的一名学术人员亚历山大·科根向脸书网站用户支付了很少一笔钱在该网站上通过一个APP做性格测试。脸书网站允许公司开发APP在这一社交网络的头条显示，用户可以评估并分享。其中分享最广泛的应用包括字谜游戏和测试。
在进入脸书网站的APP前，用户必须授权其获取他们资料的特定数据：一个广受欢迎的虚拟游戏“农场乡村”记录了玩家的公共资料信息、他们的脸书好友和电子邮箱。
报道称，虽然科根博士的APP只得到了27万用户的授权，但这一平台让他得以获取每个用户朋友的数据，共有5000万份个人资料。2015年，脸书改变了系统，限制可以从用户朋友处收集的各类数据。
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