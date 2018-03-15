香港财政司司长陈茂波：考虑征收房产空置税

近十年香港楼价涨个不停，楼价长年高企使得香港市场对引入空置税的建议不绝于耳。15日，香港财政司司长陈茂波被问及征收空置税是否是可以考虑的措施，他表示，对空置房屋征收空置税在政府考虑之列。
据香港电台网站报道，当日，陈茂波出席由香港前立法会议员刘慧卿主持的网台节目，谈到房屋供应问题。
刘慧卿提到，现在私楼（私人住宅）落成量逾一万个，但都没有卖出，有人质疑特区政府为何不推行空置税、资产增值税、租金管制等措施，是否受到地产商限制。
陈茂波否认称，“截至去年底，发展商手上有大约9500个已兴建的新单位仍未卖出，空置单位数目较去年年初显著上升，政府正研究如何处理。”
他表示，推出空置税就在考虑手段之列。
陈茂波还称，现在香港的整体房屋空置率大概3%多一点，属于低空置率，因此有关政策可能会针对特定目标，未必会全面推行。
不过，陈茂波并未透露详情，强调目前正在研究阶段。
在被问及政府是否会考虑租金管制，他表示，前任与现任运输及房屋局局长曾解释，根据国际与香港经验，租管在现在这个环境下解决不了问题，反而推行租管会窒息市场，所以政府觉得租管并非合适手段。
香港楼价长年高企，有学者对征收空置税并不看好
香港政府考虑推出空置税正是在香港楼价屡创新高的背景下。据香港《商报》16日报道，近十年香港楼价升个不停，特区政府差饷物业估价署的楼价指数由2008年起123点升至去年底的353点，升幅近两倍。
差饷物业估价署2月28日最新公布，今年1月份的楼价指数最新报357.5点，环比升幅收窄至1.27%，同比涨幅则大升15%，香港楼价连升22个月并再创新高。
当时在该数据发布当天，陈茂波曾表示，过去数年，在住宅单位供应偏紧、利率超低及资金流入的叠加因素影响下，香港楼价已非一般市民所能负担。
香港《商报》16日称，事实上，世界各地都有征收空置税，譬如在房价高涨的加拿大温哥华市，有约4.6%的房屋空置或使用率偏低。这些房屋的业主因此应该上缴房屋空置税。
温哥华市长罗品信强调，该市房屋首先应被用作居住，而非当作商品，因此市政府今年首次引入房屋空置税。
《商报》指出，近年来，无论是积累财富、避险保本、抑或充当交易抵押品，全球资金趋向将地产视作金融工具，让民众无法置业安居。外国投资者被指抬高楼价，导致各地民怨四起，温哥华、伦敦、香港等多个城市已征收海外买家额外15%税款。
另外，以法国为例，包括首都巴黎在内的主要城市都设有空置税，若房屋被闲置逾1年，业主需要付相当于楼价10%的罚金；第2年为12.5%；第3年为15%，如此类推。
至于荷兰情况比较特别，若房屋被闲置超过1年，即可被他人入住。2016年，荷兰全国的房屋空置率只有2%。
《商报》称，但有学者则认为，相信香港不可能设空置税，因香港空置率低，而政府要确认物业是否空置也有一定难度，业主能够不时在屋内活动以掩盖房屋是否被空置。
观察者网注意到，今年2月底，九三学社中央委员会公布的拟向全国政协提交的议案中就有一项指出，应加快房地产税立法并适时推进；必要时试点空置税，减少空置和“捂盘”。
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