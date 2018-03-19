亡羊补牢？美国防部为驻非作战人员发放危险工作津贴

美国《军队时报》网站3月13日发表了塔拉·科普的题为《国防部批准给驻尼日尔、马里和喀麦隆的军人发放危险工作津贴》的报道。
美国国防部3月8日宣布，部署在尼日尔、马里和喀麦隆北部地区的军人有资格领取“危险工作津贴”或“敌对火力津贴”，而且从2017年6月7日开始补发。
追溯至2017年6月7日这一规定使在2017年10月一次伏击中身亡的4名军人的家属能够在他们部署在那儿的这一时期内每月额外领取225美元。对此次伏击事件的调查仍在进行中。
“危险工作津贴”是指，每月固定向在美国以外地区服役、并因战时状态、恐怖主义、内乱或内战而可能身体受伤或面临迫在眉睫危险的军人发放225美元。
美国非洲司令部司令托马斯·瓦尔德豪泽上将6日对众议员们说，其司令部在一段时间前已提出为驻尼日尔军人发放危险工作津贴的要求，但尚未获批。但国防部发言人谢丽尔·克林克尔少校说，负责人事和战备的国防部副部长实际上已于5日批准为驻这3个国家的美军发放“危险工作津贴”。
克林克尔说：“国防部的政策规定，参与敌对火力事件的军人可领取事件发生当月的‘敌对火力津贴’，即使未批准其所处地区的军人领取‘危险工作津贴’。军人不得在同一个月既领取‘敌对火力津贴’又领取‘危险工作津贴’。”
他说：“陆军批准给2017年10月阵亡的4名军人发放‘敌对火力津贴’。”
国防部发布声明称，驻喀麦隆北部地区的军人将有资格领取“危险工作津贴”。
为发放“危险工作津贴”，国防部将派驻上述三地军人的艰苦岗位津贴从此前的每月150美元减至每月100美元。
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