习近平信任的“救火队长”王岐山，获选为国家副主席

周六，习近平和王岐山分别当选为新一任的国家主席和国家副主席，并且和新当选的全国人大委员长栗战书一道，在全国人大会议上宣誓就职。
在被外界称为"橡皮图章"的全国人大会议上，习近平全票再次当选国家主席和中央军委主席。当日到场的2970名人大代表中，无一人投反对票或弃权。据路透社报道，在选举王岐山为国家副主席的投票中，只有一人投了反对票。在选举结果公布之后，王岐山向与会代表鞠躬两次，然后走向习近平与之握手致意。
王岐山此前担任中纪委书记，在习近平发起的反腐运动中扮演重要角色。去年秋天按照年龄规定从中纪委领导职位上退下来之后，王岐山的政治命运就始终受到舆论的关注。不过今年年初至今，关于王岐山"复出"的传闻不断，再加上种种信号显示习近平将以前所未有的力度巩固权力地位，作为习的坚定政治盟友，王岐山当选国家副主席在"两会"召开之前就普遍被认为是十拿九稳的事情。
中美关系目前面临诸多挑战
据悉，虽然国家副主席这个职位本身更多具有象征性，但是知情人士透露，王岐山担任此职可能会承担更多的实际政治角色，包括负责处理中美关系。王岐山曾在担任主管经济的国务院副总理期间，主持过中美战略与经济对话。
来自安徽的全国人大代表赵皖平在接受路透社采访时表示，王岐山当选国家副主席"符合人民的意愿"，尤其指出他在反腐运动中做出的努力。"我们国家需要像他这样能够继续站出来，为人民勇担重任的人"，他说。
上周日，全国人大投票通过了对宪法的修订，其中包括取消国家主席任期不得超过两届的限制。
香港浸会大学政治及国际关系学系系主任高敬文（Jean-Pierre Cabestan）认为："中华人民共和国副主席这个职位本身不是特别富有权力，但是这也取决于谁来担任。"这位中国政治问题专家认为，考虑到与习近平之间的密切关系以及更多的国际政治经验，王岐山可能会比他的前任李源潮具有更大的影响力。
尽管王岐山已经年近70，但是习近平仍然希望赋予他重要领导责任，舆论认为能否做到这一点，是衡量习近平是否真正大权在握的关键标尺，这也是在本月两会召开之前最受关注的话题。
英国伦敦国王学院的中国研究院院长布朗（Kerry Brown）认为王岐山是一个"能力很强的政治家"，而他的"复出"也显示"我们正处在中国政治的一个非常规时期"。
"这当然也意味着李克强被进一步边缘化"，美国迈阿密大学中国政治研究学者金德芳（June Teufel Dreyer）指出，"在聚集了这么大的权力之后，习近平应该会需要一个他可以完全信任的老部下。"（路透社、美联社等）
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