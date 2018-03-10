美媒称10年来最严重流感肆虐美国：有人患病3天便离世

美国《华尔街日报》网站3月8日刊登了题为《流感下的美国中年》的文章称，这是美国10年来最严重的一场流感疫情，数千人因流感住院，平时看似健康的成年人也难逃此劫。一些家有老小的中年人因流感匆匆离世。
文章称，1月29日，二年级教师希瑟·霍兰德（Heather Holland）下班回到家，觉得有点不舒服。
希瑟的丈夫弗兰克·霍兰德（Frank Holland）说：“她那天不过是嗓子听起来有点哑。”对于一位有全职工作的母亲来说，这点不适一开始很容易被忽视。接下来的几天里，希瑟做了几个看似无关紧要的决定，其中包括因为嫌贵而没有买医生开的处方药。再之后，38岁的她突然病情恶化，最终不得不住院治疗，生命垂危。2月4日，希瑟病故。从她下班回家嗓子有点哑，到她生命的尽头，只有六天而已。
希瑟赶上了10年来美国最严重的流感疫情，而她与流感的搏斗也是最触目惊心的病例之一。这场流感打得美国措手不及，流感疫苗也如此无力，无法阻挡强大病毒的肆虐。
文章称，一般来说，在头疼、发烧和咳嗽几天后，大多数人的免疫系统都会战胜病毒，恢复健康。然而，2018年数千美国人因肺炎和其他并发症住院接受治疗，其中包括没有基础病、看似健康的成年人。
美国疾病控制与预防中心（Centers for Disease Control and Prevention，简称CDC）称，今冬全美住院率是2010年以来最高的，报告的流感病例数字与2009年全球流感大爆发期间的数字一样高。
流感和肺炎导致的死亡人数占美国死亡总人数的比例已上升至近几个流感季节以来的最高水平之一。据CDC称，美国每年有1.2万至5.6万人死于流感，估计这个流感季的死亡人数将处于区间上限。老人和幼儿风险最大。
“这不是普通的感冒，”CDC流感部门首席医疗官乌耶基（Tim Uyeki）说。
乌耶基博士说，当身体的免疫系统反应过度时，可能出现并发症，因为过度的免疫应答容易引发激进的炎症反应，导致病毒性肺炎、器官损伤或败血症。他说，患上流感后，细菌有时会更容易侵入血流，从而导致可引发败血症的细菌性肺炎。
这两种情况下，流感患者的病情都可能迅速恶化，同时伴有高热，或体温异常偏低，以及气短。
据CDC称，美国今年最主要的流感病毒为来势汹汹的甲型H3N2流感。过去数周的事实证明，甲流和乙流均可构成致命威胁。
根据CDC和其他国家的研究显示，今年的疫苗不是很有效，但它可以减轻流感症状。
卡莉·斯莱文（Karlie Slaven）的父亲说，女儿今年没打流感疫苗。他现在正竭力主张人们接种流感疫苗。
1月中旬，斯莱文还在照顾自己的两个孩子。然后某一天，这位来自印第安纳州普兰菲尔德（Plainfield）的37岁行政人员突然感染了流感病毒。在被确诊患上流感的第二天，斯莱文就开始呼吸困难，为此她去医院看了急诊。她的父亲伊尔格（Karl Illg）说，X光片显示斯莱文没啥问题。医生给她开了药，她就回家了。
伊尔格说，女婿迈克尔·斯莱文（Michael Slaven）是国民警卫队成员，因有任务，不得不在第二天早上5点离家。几个小时后，斯莱文向父亲发信息求助。父亲说：“她真的说不出话来。”
伊尔格和妻子去了女儿斯莱文家。妻子将女儿送到医院急诊室，伊尔格留下陪11岁的外孙和9岁的外孙女。
几个小时后，伊尔格的妻子打电话让伊尔格带外孙们去医院。斯莱文病危，其丈夫在前往执行任务的途中接到电话，赶紧往回赶。
伊尔格说，没想到女儿的病情竟恶化得如此迅速。两天前，不过是普通感冒症状，而到医院后，她几乎连眼皮都抬不起来了。
第二天清晨，斯莱文病故。从她得知自己得流感，到匆匆离世，还不到三天。
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