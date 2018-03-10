NASA探测器揭木星细节：强风绵延3000公里

英媒称，美国国家航空航天局（NASA）的“朱诺”号探测器前所未有地揭示了木星的细节。该探测器的观察显示，木星内部同其表面一样奇特，并且同样地动荡不安。
据英国《卫报》网站3月7日报道，尽管人类对木星表面已有许多研究，包括它与众不同的明暗条纹和“大红斑”，但其内部却鲜为人知。
报道称，这项基于高精度引力测量的新发现显示，木星标志性的条纹——由极其强大的风造成——延伸到木星表面以下大约3000公里的深度。这次探测任务还部分回答了木星是否有核的问题。结果显示，作为木星主体的内部“以固体形式”自转——尽管理论上说，木星是由异常稠密的氢气和氦气混合构成的。
这些发现以四篇独立论文的形式发表在英国《自然》周刊上。这些发现描述了木星的引力场、大气运动、内部构成和极地气旋。
加利福尼亚大学圣克鲁斯分校的天文学家乔纳森·福特尼撰写了一篇有关此次发现的分析文章。他说：“了不起的方面在于，这会告诉我们木星内部如何运作。在我出生之前，人们就开始努力探索这一问题了。”
报道称，一个重要问题在于，木星上的条纹——由威力相当于地球上最强飓风数倍的气流造成——究竟是一种同地球急流类似的“天气”现象，还是某种深层对流系统的一部分？“朱诺”号最新的观察指向后者。它的观察显示，这些气流深入木星表面以下大约3000公里，这种深度在木星引力场中造成的涟漪和不对称足以被“朱诺”号探测仪器感知。
上述四篇论文中有关木星大气深度的一篇论文的第一作者特里斯坦·吉约说：“由于‘朱诺’号的工作，一个50年未解决的问题基本上解决了。这的确值得自豪。”
报道称，地球大气的质量占整个行星质量的百万分之一。最新研究显示，木星的这一数字接近1%。以色列魏茨曼科学研究所行星科学家、有关木星大气深度的另一篇论文的第一作者约海·卡斯皮说：“大气这么重、质量占比这么大，这令人吃惊。”
报道称，尚不清楚这些发现是否适用于“大红斑”。几个世纪以来，人们一直可以观测到木星表面的这个风暴。预计“朱诺”号今年会对它作进一步观测，并可能揭示其根源的深度。
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