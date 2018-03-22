G20会议未消除全球贸易战威胁 美为征关税找理由

据路透社布宜诺斯艾利斯3月20日报道，二十国集团（G20）各成员国财长和央行行长在为期两天的会议上，将贸易遭破坏视为经济增长的风险。G20国家在全球贸易中占比75%，在全球国内生产总值（GDP）中占比达85%。
报道称，G20会议的讨论据与会者称是“客气的”，会议上主要是各自宣读声明，没有辩论，而且只是表示支持2017年关于贸易的模糊声明，并“认识到”需要进行更多的“对话和行动”。
G20联合公报称：“我们重申汉堡峰会在贸易方面的结论，并认识到需要进行更多对话和行动。我们正努力加强贸易对我们经济的贡献。”
报道称，但公报在打消全球贸易战担忧方面没有发挥什么作用。美国对钢铁产品征收25%关税、对铝产品征收10%关税的举措将于23日生效。
据报道，两位听取了简报的官员19日表示，预计特朗普政府将在周五（23日）前宣布对最多达600亿美元的中国进口商品加征关税，目标锁定在科技、通信和知识产权领域。报道认为，此举意在回应中国政府对知识产权的做法。
2017年汉堡公报表示，G20国家将“继续对抗包括所有不公平贸易做法在内的保护主义”。
但公报也表示，G20领导人“认识到合法贸易防御工具的作用”，正是这种模棱两可让美国能够为自己征收关税找到理由。
报道称，美国财长史蒂文·姆努钦明确表示，美方征收关税的行动就是这种合法的防御。
报道又称，姆努钦在记者会上说：“我们需要为了美国的利益做好行动的准备，这是为了捍卫自由、公平和互惠的贸易。”他还称，总会有招致其他国家报复的风险。
他说：“存在贸易战风险，总统曾说美国不害怕贸易战，因为我们的市场、经济规模庞大，而且有高额贸易逆差。在钢铝关税问题上，不公平的贸易行为是我们做此回应的原因。”
报道称，加拿大财长比尔·莫诺将本次G20会议与去年在德国召开的会议做比较，当时姆努钦要求改写公报中长期以来对贸易问题的措辞。莫诺称，现在世界其他地区对美国想如何改写贸易规定有了更好的认识。莫诺说：“我们尚未达成共识，各方观点不同，但大家对于他们试图达到的目标有了更好的了解。”
欧洲官员称，贸易战没有赢家，G20共同支持“多边主义”；这是G20用语，指在世界贸易组织框架内通过谈判解决争议。
另据德新社布宜诺斯艾利斯3月21日报道，G20财长和央行行长会议20日强调国际贸易的重要性，同时也没有公开指责美国的贸易保护主义。
会议发表的联合公报称，国际贸易与投资是增长、生产力、创新、创造就业机会和发展的重要动力。
公报称，全球金融体系必须保持开放、富有活力、支持增长和基于国际通用的标准。
报道称，德国、法国、阿根廷和巴西等国家都在会议上对美国的贸易保护主义表示担忧。
德国财政部长奥拉夫·朔尔茨说，“总是发出反对贸易保护主义趋势的信号”非常重要。
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