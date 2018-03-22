朝鲜警告美韩强硬派莫添乱

外媒称，朝鲜打破了对其迅速升温的与美和解情绪的沉默，提醒首尔和华盛顿的强硬派人士不要试图破坏“气氛”。
据韩联社3月21日报道，官方的朝中社呼吁两国“慎重”和“忍耐”，称朝鲜与韩美两国的关系仅处在开始阶段。
报道称，朝中社对美国和日本的前任和现任官员以及韩国的保守派人士进行了猛烈抨击，指责他们歪曲有关朝鲜和解努力的事实。
朝中社在一篇评论中说：“在此好心提醒，现在是要保持克制和忍耐，办事慎重稳重的时候了。”
报道称，朝中社表示，朝韩之间已经形成了和解气氛，朝美关系也出现了“变化迹象”。
另据朝中社3月20日报道，最近，由于朝鲜主动的措施和爱护和平的建议，北南之间形成划时代的和解气氛，朝美关系也出现变化迹象。
朝中社评论称，就在这样的时候，美国和日本国内的不纯势力以及韩国傀儡保守集团心术不正地散布谣言，混淆视听。
朝中社评论称，美国现任及前任官员和专家叫嚷“美国根本没有让步，但朝鲜改转了方向”、“这是特朗普高强度制裁打压战略使然”、“证明朝鲜已达到无法坚持的界限”，给自己脸上贴金。
朝中社称，因突如其来的朝鲜半岛形势变化而孑然一身的日本安倍集团则叫嚷“朝鲜的对话和平攻势是国际社会持续打压的结果”、“急躁的对话是上朝鲜争取时间战略的当”、“绝不能放缓制裁力度”云云。
朝中社称，还有，“自由韩国党”等傀儡保守集团、保守媒体和冒牌专家喧嚷“朝鲜答应对话是每当陷入困境时的惯用伎俩”、“伪装和平攻势”、“意在分裂韩美同盟和缓和制裁的骗术”。
朝中社指出，北南关系大转变是朝鲜主动的措施、同胞友爱和爱护和平意志带来的宝贵结果，而不是天赐的偶然。正因为朝鲜的威仪显著提高、国力强大，才能出现当今可歌可泣的现实。
朝中社说，尽管敌对势力叫嚷什么“制裁打压结果”、“界限”云云，兴风作浪，但在朝鲜眼里这都不过是蜀犬吠日罢了。
朝中社称，朝鲜经济并不像一些乌合之众所说的那样低迷停滞，而是在高响主体化、现代化轰隆声扬眉吐气地振兴发达，预示改善民生大好前景的科技成果和榜样正到处产生。
朝中社称，内外舆论一致评论称，朝鲜的对话和平攻势是做完自己该做的事，应有尽有后表现出的自信，这绝非偶然。
朝中社表示，在尚不了解对方意图的时候，当事者还没有对坐的时候，旁观者为之扫兴，说三道四，不能不说低级卑劣。
朝中社称，在此好心提醒，现在是要保持克制和忍耐，办事慎重稳重的时候了。
朝中社称，爱挑毛病的坏蛋要正视内外盼望北南关系改善和朝鲜半岛和平的一致志向和要求，尽快停止误导真实的幼稚把戏。
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