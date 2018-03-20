安倍欲建日澳“准同盟” 但澳大利亚摇摆不定

日媒称，日澳关系一直摇摆不定，每次澳政权发生变化，日澳关系就受其影响。
据《日本经济新闻》网站3月19日报道，澳大利亚前总理阿博特和日本首相安倍晋三同为保守政治家。阿博特称安倍是“最好的朋友”，而安倍则夸耀与澳大利亚建立了“特殊关系”。但日本的政府高层针对安倍与澳大利亚现任总理特恩布尔的关系认为，“仍比不上与阿博特的私人信赖关系”。
报道称，2016年4月，澳大利亚对下一代潜艇的选择给日澳关系造成波澜。阿博特对日本最先进的“苍龙级”潜艇显示出兴趣，被认为很有可能引进。但特恩布尔上台后突然提出“重视国内就业岗位”的方针，选择法国作为开发伙伴。
报道称，特恩布尔曾在澳大利亚前政权中担任通信部长，他称阿博特“未能发挥领导能力”。2015年9月，特恩布尔出任总理。
报道称，此外，特恩布尔与中国的关系也让日本担忧。特恩布尔从商时曾在中国参与矿山开发，能说一口流利的中文。他上任之初就被视为“亲华派”。
报道称，对澳大利亚来说，中国是最大贸易伙伴国，对华出口占到出口总额的近3成。以经济界为中心，有声音表示“没有与中国的经济关系，国家将难以维系”。
报道称，澳大利亚上届总理阿博特被视为亲日派，再上一届的总理陆克文则作为中国通而闻名。在不同政权下，澳大利亚在中日间不断摇摆。
报道称，如果澳大利亚政权发生变化，此前日澳两国构建的准同盟国关系就可能动揺。
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