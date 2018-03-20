中德力挺贸易自由化 或联手应对美方压力

自美国政府宣布从本月23日起将对进口钢铁和铝产品分别征收25％和10％的关税后，中欧的反应及动向备受外界关注。境外媒体刊文称，面对来自美国的保守贸易政策威胁，中欧均表示反对，并表示或将采取报复措施。外界预计，如若华盛顿的贸易“鹰派”政策不变，中欧将有可能联手协调应对美方贸易压力。
据路透社报道，德国总理默克尔的发言人斯特芬·赛贝特表示，默克尔与中国领导人讨论了全球钢铁市场产能过剩的问题，同意在二十国集团框架内加以解决。赛贝特表示，双方在电话中强调了德中两国的紧密联系，同意加深战略伙伴关系。两人还强调了多边合作对全球贸易的重要性，这是对美国加速远离多边行动与多边体制的尖锐回应。
报道称，眼下，美国的关税措施正在美国、欧洲和中国之间引发紧张关系。已有美国官员表示将在下周参加阿根廷二十国集团财长和央行行长会议时与“志同道合”的国家合作。
报道称，赛贝特表示，两国领导人“讨论了全球钢铁市场产能过剩的问题，支持继续努力在二十国集团（钢铁产能过剩）全球论坛的框架下促成解决方案”。钢铁产能过剩全球论坛成立于2016年二十国集团杭州峰会后。赛贝特说：“在这一问题上，两人强调了多边密切合作对贸易的重要性。”
报道称，德国经济能源部长彼得·阿尔特迈尔将访问华盛顿，希望获得美国钢铁及铝产品关税豁免，这是欧盟为改变美国制裁决定所采取的众多行动之一。德国财政部长奥拉夫·朔尔茨将在二十国集团阿根廷会议期间与美国财长史蒂文·姆努钦商讨此事。
报道称，默克尔16日表示，美国计划实施的关税措施违反了世界贸易组织原则，争端应当尽可能通过谈判来解决。据赛贝特透露，默克尔邀请中国政府官员前往柏林参加正式磋商。
另据法国国际广播电台网站3月17日报道，近期，华盛顿大有将以贸易等问题向中国发难的态势。众所周知，美国总统特朗普在暂时豁免了传统盟友加拿大后，却与对待北京一般，紧咬欧盟对美“贸易不公”问题不放。
报道称，面对来自美国的保守贸易政策威胁，中欧均表示反对，并表示或将采取报复措施。外界预计，如若华盛顿的贸易“鹰派”政策不变，中欧将有可能联手协调应对美方贸易压力。
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