11国签署新版TPP 保留TPP超过95%内容

境外媒体称，美国总统特朗普执意退出《跨太平洋伙伴关系协定》（简称：TPP）后，由日本主导、其他10国参与的《跨太平洋伙伴全面进展协定》（简称：CPTPP）将正式成为现实。11国代表8日在南美洲国家智利首都圣地亚哥举行签字仪式，新协定预计最快在2018年底或2019年上半年全面生效。
据台湾中时电子报3月8日报道，美国退出TPP后，剩下的11国在日本穿针引线下于今年1月敲定CPTPP。CPTPP保留了TPP超过95%的内容，而且通过难度大大降低。新协定只需任意6个缔约国完成国内批准程序后即可生效。
报道称，第一波加入CPTPP的包括澳大利亚、新西兰、文莱、马来西亚、新加坡、越南、日本、智利、秘鲁、墨西哥、加拿大等11国，共涵盖5亿人口，占全球GDP的13.5%。协定旨在降低11国之间逾98%的关税，被视为对抗美国贸易保护主义的利器。
另据英国《金融时报》3月8日报道，CPTPP正在物色新成员。CPTPP的11个成员国领导人8日将在智利举行正式签字仪式，展示世界正如何在美国缺席的情况下继续前进。
报道称，泰国、韩国、菲律宾、斯里兰卡甚至英国都被视为这一贸易协定的潜在新成员。
“一旦新版TPP生效，我们就可以启动加入协定的讨论，”日本首席TPP谈判代表梅本和义表示。“如果任何国家有兴趣并且愿意遵守规则，那么我们可以讨论加入事宜。”
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