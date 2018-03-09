台日渔权再起纠纷 男子泼漆日本台湾交流协会

台湾抗议日本公务船在驱赶台湾渔船过程中执法过当。有统派人士到日本台湾交流协会泼洒油漆。有外交分析人士认为，日中关系开始解冻的同时，台湾处于日台关系中的劣势，台湾在台日渔业委员会会议上也不会占上风。
星期三（7日）下午，中华统一促进党霸先党部主委陈清峰手持一桶红漆，向日本台湾交流协会的石碑泼洒，以此抗议日本公务船以水炮驱逐台湾钓鱼船。
陈清峰在用红漆泼洒石碑后，走到日本台湾交流协会大门口“呛声”，高喊“死日本人出来”。
泼漆人被罚 日方不提告
陈清峰随后被赶来的警察带走，接受讯问。在当日傍晚时分，陈清峰被罚款新台币3000元之后获释。
对于这次泼漆事件，日本台湾交流协会表示“很遗憾”，但是暂不考虑对陈清峰提告。
台湾外交部发言人李宪章7号对于日本台湾交流协会石碑被泼红漆表示遗憾，呼吁民众不要对外国驻台机构采取暴力或者不理性举动，以免影响台湾的国际形象和损害台湾的国家利益。同时，李宪章也警告说，政府将依法处理违法的肇事人。
渔船涉嫌违规
台湾渔业署日前表示，台湾苏澳籍“东半球28号”渔船3月3日以特定渔业出港，进入台日渔业协议海域内外作业，本航次未经核准，违反了有关延绳钓鱼船未经许可，不能赴台日渔业协议海域作业的规定。3月4日，“东半球28号”以娱乐渔船出港，其活动范围距离本岛海岸37里，违反了娱乐渔船活动区域在距离本岛30海里内的限制范围。渔业署说，“东半球28号”渔船涉嫌违规，将按照国内法程序，在请船主说明后，依事实和法规处理。
不过，渔业署也表示，“东半球28号”4日在与那国岛西侧的台日重叠经济海域内，未进入日方岛屿12里领海范围，却遭到日方公务船执法过当，紧追并喷水干扰。对此，台湾将透过外交管道提出抗议。
台湾外交部5日发表的声明认为，日本做法过当，已经在当天中午同步在台北和东京向日方表达严正抗议。
台湾外交部长吴釗燮7日在立法院接受质询时表示，日方在处理这起纠纷中的确执法过当，希望今后不要再发生类似的情况，否则会伤害台湾和日本之间的友谊。吴釗燮还表示，有关的议题将会在台日渔业委员会的议程上协商。不过，吴釗燮也强调，日方执法过当不会影响台湾同日本谈判鱼权的态度。他说，外交部在与日本协商时会寻求找到一个解决的答案，为台湾争取权益。
批评政府过于软弱
台湾反对党立法院国民党团日前召开记者会，批评蔡英文政府在对日态度上过于软弱。国民党团书记长李彦秀说，蔡英文政府上任后外交政策亲美、亲日，最后却落得个“真心换绝情”。她说，如果蔡英文政府没有得到日方完整说明解释，形同牺牲渔民的权利，驻日代表谢长廷必须返台，给国人一个交代。
不过，日本台湾交流协会7日表示，台湾渔船未经许可，进入日本专属经济区水域作业，日本水产厅叫台湾渔船停船，但该渔船拒绝，因此日方公务船才紧追其后。日本台湾交流协会说，日方根据事实处理，希望台湾方面采取措施，处理违规渔船。
过去，台湾和日本曾经发生过多次渔业纠纷。不过，双方本着搁置争议、共享渔业资源的精神，在2013年4月10日在台北召开的第17次台日渔业会议上，就双方重叠专属经济海域的渔业作业安排达成协议，使双方长达17年的渔业问题得到解决。该协议于5月10日生效。
台湾政治大学外交系教授刘德海说，2013年台日达成渔业协议有着其政治背景。当时，日本担心台湾在有争议的钓鱼岛主权问题上同中国大陆联手对付日本，而且美国告诉台湾不要参与大陆同日本在钓鱼岛问题上的争议。他说，正是在这个背景下，日本认为，台日渔业协议的签署，阻止了台湾同大陆在钓鱼岛上的合作。
台湾处于台日关系的劣势
刘德海教授说，中国大陆同日本的关系开始解冻，中国国家主席习近平可能在今年访问日本。但与此同时，蔡英文政府同大陆的关系陷入僵局。因此，日本现在采取的一些海上执法行动，可以不顾及台湾的感受。
他说：“其实，这是在政治背景下的运作。像这种渔船的事情，日方可以不看，可以不管，或者是假装没看见，也可以去抓，看你怎么处理。现在的情景是在政治上对台湾是不利的。现在日本可以不在乎一些政治的问题了。”
这位东亚外交专家说，日本现在对台湾有点有恃无恐，不用担心两岸在钓鱼岛上合作，也不用担心两岸关系会突然间出现改善。所以，日本才不再在海上执法问题上“睁一只眼闭一只眼”，而是直接采取措施，警告台湾的渔船。
刘德海教授还表示，台湾希望参加“跨太平洋伙伴全面进步协定”(CPTPP)，而这个协定目前由日本主导。因此蔡英文政府在这个时候不会因渔船、渔权问题去得罪日本。他说，在台湾处于台日关系劣势的情况下，本月底在台湾举行的台日渔业委员会上，台湾也不会争取到有利的结果。
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