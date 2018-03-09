王沪宁重申对港独零容忍　评论指反映中央心态外驰内张

中共政治局常委兼中央书记处书记王沪宁，在港区全国人大小组会议上，重申中央对港独零容忍，甚至会严厉打击。民主派对王沪宁的讲法感忧虑，担心北京会继续借港独议题打击民主派。时事评论员分析，人大和政协工作报告不提港独，但王沪宁高调提出，反映中央对港独问题外驰内张的心态。（林国立 报道）
政治局常委、中央书记处书记王沪宁，星期二（6日）出席港区人大小组会议，同场还有港澳办主任张晓明、基本法委员会主任李飞、中联办主任王志民。
港区人大黄玉山在会后引述王沪宁表示，对香港有五点希望，首先要确保《基本法》一国两制实践不变形、不走样，对港独零容忍。
黄玉山说︰他觉得香港要继续贯彻一国两制，基本法一国两制不变形不走样，要坚持一国原则，亦要明白中央对香港有全面管治权，他亦认为危害到基本法、危害到香港长远繁荣稳定都是不容许的。他提到香港有些行动是违法的，所谓港独的行为，中央是零容忍，要严厉对待，甚至要严厉打击。
中央高调重提港独议题，公民党党魁杨岳桥接受本台访问时表示，港独在香港已沉静一段时间，担心北京是将港独作为稻草人，借机加强对香港民主派的打压。
杨岳桥说︰我不觉得香港的，在他们口中的港独议题有多严重，过去这一两年基本上算是缓和得很利害，到底从国家领导人的高度，觉得香港有多严峻呢，是否他知道一些我们不知道的事，不如说出来大家分担一下，有小小摆出稻草人然后恐吓大家，当2016年是针对港独，2018年针对自决，到底到2020年会否是针对任何提出过平反六四的人呢都说不定。
时事评论员刘锐绍接受本台访问时分析，王沪宁的发言充份展示北京对港独的强硬态度，人大、政协工作报告，甚至早前的十九大报告无提及港独，只是不想为港独助威。
刘锐绍说︰现在是策略性地不在纲领性文件将港独写出来，因为你愈讲，大家愈关注港独，甚至逆向思维，中央都打击是否等于港独很有市场，王沪宁又为何要提到对港独零容忍，是北京一方面要减低为港独助威，另一方面又要保持政治张力，否则外界就会认为港独已经打了下去，不再是个威胁。
除了港独议题，外界亦关注，由王沪宁出席港区小组会议，是否就代表王沪宁将主管港澳工作小组。基本法委员会主任李飞回应表示，港澳事务是中央统一管理，但他无进一步解释。
有出席小组会议的港区人大叶国谦就表示，过往接见港区人大代表的，都是负责香港事务的中央官员，他估计今次中央人事变动较大，现时仍未清晰看到中央分工。
刘锐绍就分析，过去五年都是由主管港澳事务的人大委员长张德江，出席港区人大小组会议，外界一度猜测会由人大委员会栗战书出掌港澳小组，现在由执掌中宣部的王沪宁出席港组人大小组会，而早前参加政协港区小组会的就是中纪委赵乐际。这种安排是中央故意为之，希望令外界摸不透当中的规律。
刘锐绍说︰当大家都摸不到规律如何，习近平就可以用他的威权来一槌定音，来确定如何做，过去张德江突然以人大委员长的身份来管港澳，如果被摸到规律，人大委员长一定是分管港澳，如果遇到一个人大委员长，二十大之后，习近平不喜欢的，那他就被这个规律绑死，所以他现在最好的方法，就是随意没有规律可以捉到。
他认为，无论最终名义上由谁分管港澳事务，最终决定权都来自习近平。
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