两家新加坡公司被指向朝鲜售奢侈品 含葡萄酒烈酒

一份被泄露的联合国报告草案指出，两家新加坡公司违背了联合国制裁，向朝鲜供应奢侈品。据悉报告最终文本已经提交联合国安理会，它可能在本周晚些时候公布。
由于联合国制裁，自2006年开始向朝鲜贩卖奢侈品的行为即为非法。新加坡的法律也于多年以前禁止向朝鲜出售此类商品。据报道，新加坡政府称已经知晓该案件，并且已经开始针对可能存在犯罪的“可靠信息”展开调查。
英国广播公司公（BBC）援引报告内容报道称，两家被调查的新加坡公司分别是 OCN 和 T Specialist，它们是有着相同董事的姐妹公司。但是，两家公司都否认有任何不当行为。
报告称，两家公司向朝鲜运送了一系列奢侈品，包括葡萄酒和烈性酒。最近的一次是在2017年7月。
上述联合国报告还称，在2011至2014年间，两家公司通过向朝出售物品获利，“交易额超过200万美元”。这部分受益从两家公司在朝鲜大同信贷银行开设的账户流入 T Specialist 在新加坡银行的账户。
据新加坡外交部消息，新加坡已禁止该国金融机构向朝鲜提供金融援助或服务以进行贸易。
据报道，T Specialist 已向联合国证明，这些资金并非来自于朝鲜，而是一家在香港注册的公司，并且所涉交易是在2012年之前。
这两家公司还被联合国指控，与在2017年被美国加入制裁名单的柳京商业银行拥有“长期存在并且紧密的联系”，包括所有权关系。但两家新加坡公司称，它们在该银行没有利益。
这两家公司的律师埃德蒙·佩雷拉（Edmond Pereira）确认其公司正在接受新加坡当局调查，但坚称它们没有与朝鲜的实体有任何近期的财务联系、利益或其他关系。
佩雷拉承认他的客户“曾与朝鲜的实体做过生意……那是在联合国制裁生效以前”。他补充说，两家公司已经“减少了它们在朝鲜的参与”，但是“这些事需要一点时间”。
直到去年11月，新加坡才完全禁止了与朝鲜的贸易。在此之前，一些贸易曾获得允许。
联合国报告称，一些 OCN 和 T Specialist 的交易似乎利用了新加坡的金融体系。新加坡金融管理局 （MAS） 表示，它们已与联合国就这些案件展开紧密合作。（澎湃新闻）
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