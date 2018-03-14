特朗普为何突然解除蒂勒森职务？外媒：两人看法分歧多

外媒称，美国总统特朗普13日解除了国务卿雷克斯·蒂勒森的职务。特朗普通过推特网站突发声明称，他将任命中央情报局局长迈克·蓬佩奥接替蒂勒森。
据美联社3月13日报道，特朗普当日早晨在推特上宣布了这一人事变动，就在4小时前，蒂勒森刚刚结束非洲之行回到华盛顿。有关特朗普对蒂勒森不满并计划替换他的传言已经持续了几个月，即便蒂勒森坚称他没有离开的打算。
特朗普在推特上说：“中情局局长迈克·蓬佩奥将成为我们的新国务卿。他会干的非常棒！感谢雷克斯·蒂勒森的服务。吉娜·哈斯佩尔将成为新的中情局局长。她是首位出任该职的女性。祝贺所有人！”
特朗普说，中情局副局长哈斯佩尔将接任蓬佩奥的职务。如果确认，哈斯佩尔将成为中情局首位女性局长。
报道称，特朗普随后在白宫对记者说，他是“自己”在最近作出这个决定的。他还说蒂勒森“现在会更高兴”。特朗普说，他已经和蒂勒森就此事“讨论了很长时间”，并且他们在伊朗核协议等问题上存在分歧。他还同时称赞了即将就任的蓬佩奥。
两名熟悉情况的官员说，蒂勒森3月9日还在非洲访问时就被特朗普解职。没有迹象显示蒂勒森13日一早回国是因为他即将离职。但是蒂勒森将非洲之行缩短了一夜，他对记者说在非洲身体不适，因为要在半夜处理朝鲜问题等急事而没有睡好觉。
据一位未透露姓名的白宫高级官员说，对蒂勒森解职一事已经在多个层级讨论了很长时间，朝鲜的转变和邀请让这一决定更加紧迫。两名官员说，特朗普希望在即将到来的与金正恩会面和开展贸易谈判之前让一个新班子就位。
报道称，去年早有传言称特朗普与蒂勒森有矛盾。全国广播公司去年10月报道，蒂勒森称特朗普是个“白痴”，而蒂勒森实际上也从未予以否认。但蒂勒森一直坚称，他与特朗普的关系十分牢固，并对两人关系吃紧的传闻不予理会。
另据法新社3月13日报道，特朗普当日就其决定解除蒂勒森的职务并由蓬佩奥替任一事解释称，他与蒂勒森在伊朗核协议等问题上多有意见分歧。
特朗普说：“我们其实很合得来，但在一些事情上存在分歧。拿伊朗核协议来说，我认为协议很糟糕，但他认为还不错。我希望要么废除协议要么加以修改，但他的看法有点儿不同。因此说，我们的想法其实并不一样。”
副国务卿史蒂夫·戈德斯坦说，蒂勒森13日在被解职前没有与总统特朗普谈话，也没有被告知遭解职的原因。
戈德斯坦说：“国务卿当天早晨没有与总统交谈，不知道解职的原因。但是他很感谢有机会担任此职。”
报道称，蒂勒森在结束非洲之行后于当天黎明前回到华盛顿，几个小时后，特朗普突然宣布将他解职。
戈德斯坦说：“国务卿非常愿意留下，因为在关键的国家安全问题上已经取得了明确的进展。”
此外据路透社3月13日报道，蒂勒森离职是迄今特朗普内阁最大的人事变动，为这位共和党总统与这位65岁的埃克森美孚公司前首席执行官之间历时数月的紧张关系画上了句号。
一名白宫高官说，特朗普3月9日要求蒂勒森离职，但不想在蒂勒森出访非洲期间宣布此事。
这名官员称，特朗普与蓬佩奥相处愉快。后者是代表堪萨斯州的前国会议员，被认为是政府中的效忠派。特朗普希望在他计划与朝鲜领导人金正恩会晤和举行贸易谈判前让蓬佩奥就职。
报道称，蒂勒森在出任国务卿前没有外交和政治经验。他和特朗普多次发生政策分歧，其中包括在朝鲜和俄罗斯问题上。蒂勒森12日严厉批评俄罗斯毒害在英国的一名前俄间谍及其女儿。之前白宫新闻秘书桑德斯没有这样直接指责俄罗斯。
报道指出，当上周特朗普宣布将与朝鲜领导人举行会晤、成为首位这样做的现任总统时，蒂勒森似乎也不知情。
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