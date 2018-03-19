美国华裔少女被“继父”诱拐至墨西哥 两周后获救

当地时间17日，失踪近两个星期的16岁华裔少女于艾米（Amy Yu）被墨西哥警方找到，并被送回位于美国宾夕法尼亚州的家中，而诱拐她的45岁男子、被她称为“继父”的凯文·埃斯特利（Kevin Esterly）被捕，并被遣送回了美国。
据美联社报道，美国联邦探员和墨西哥警方在墨西哥的普拉亚德尔卡门市找到了他们，并将他们带回了迈阿密。艾米在被发现时身体状况良好，于18日被送回家中。她的家位于费城东北部的阿伦敦市。凯文目前还在迈阿密等候相关程序，其将被押回宾夕法尼亚州，并面临干扰监护权的指控。
据悉，两人于3月5日失踪，当地警方称他们购买了从费城飞往达拉斯的机票，后去往墨西哥坎昆市。为了寻找他们，墨西哥警方于15日发布了专门用于寻找失踪儿童的“安珀紧急通告”。
警方介绍说，艾米是在自愿的情况下跟着凯文离开的，凯文在过去的几个月里多次到学校签字后带艾米外出。艾米还在学生记录中将凯文列为继父。
据艾米的家长介绍说，他们多年前在教堂相识，艾米和凯文的一个女儿关系非常要好。凯文的妻子斯特西表示，她已经和丈夫就其与艾米的关系争吵了很长时间，据斯特西的律师介绍说，她在听到两人被找到后感到“开心和轻松”。这名律师说：“她希望艾米能和妈妈回家，这也是她所希望看到的事。她很高兴艾米安全无事，而凯文被警方逮捕。”
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