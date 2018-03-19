澳大利亚拉拢东盟加强防务合作 再提南海非军事化

外媒称，澳大利亚及其东盟邻国在峰会上誓言加强防务合作，并强调南海非军事化的重要性。
据法新社3月18日报道，在悉尼举行的为期三天的会议上，东盟国家领导人还一致同意更加密切地合作以应对暴力极端主义和激进化构成的与日俱增的威胁。
报道称，堪培拉和东盟重申了“维护和促进地区和平、安全和稳定、海上安全、航行和飞越自由的重要性”。
领导人们还说，他们希望“尽早达成南海行为准则”。
澳大利亚总理特恩布尔强调：“我们将致力于基于规则的国际秩序和国际法。”
报道称，在对恐怖分子利用“暗网”策划袭击日益感到忧虑之际，峰会17日进入第二天，就反恐议题达成一项共同应对极端主义的协议。
另据路透社3月18日报道，澳大利亚-东盟特别峰会18日在悉尼闭幕。会议主要聚焦加强澳大利亚和东盟成员国的经济联系，以及应对伊斯兰武装分子的威胁。
报道称，尽管并非东盟成员，澳大利亚在本周末主办这次峰会的目的是在中国的影响力不断增强之际，加强与东盟的政治和贸易关系。
在峰会结束时发表的共同宣言中，东盟和澳大利亚呼吁在南海地区“自我克制”。宣言说：“我们强调非军事化的重要性，以及加强互信、保持自我克制、避免可能令局势复杂化的行动的必要性。”
新加坡总理李显龙对媒体说：“如果处理不好，这将是一个影响所有东南亚国家安全和稳定的问题。”
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