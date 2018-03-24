美国店铺推出“24k纯金冰淇淋”

据英国《每日邮报》3月23日报道，近日，美国加利福尼亚州阿纳海姆一家名为冰雪之城的冰淇淋店新打造了一款配有可食用金箔的“24k纯金冰淇淋”，并将其图片发布在Instagram上，赢得众多网友关注。
这家冰淇淋店位于迪士尼乐园附近，它创造出了一种神奇的体验，即用可食用的黄金做出一款特别的美食。这款闪亮的美食以预先撒有24k金粉的华夫饼做冰淇淋甜筒，配有香草，口感香甜爽滑，顶部以一片可食用的24k金箔做配饰，然后以微型木夹子将金箔固定在冰淇淋上，每做一个冰淇淋就要涂上一层闪闪发光的金箔。这款“纯金冰淇淋”只有在阿纳海姆的店里才能品尝到，其零售价格为14.95美元。
据悉，每个纯金冰淇淋的制作时间约为八分钟。因为这款冰淇淋制作工艺巧妙复杂，原材料价格昂贵，因而这家冰淇淋店里只有部分员工被选中，接受制作这种“纯金冰淇淋”的培训。
为了能带给顾客更丰富的体验，仅仅是将冰淇淋拿在手上品尝还远远不够，无论任何人吃过这款冰淇淋之后，嘴唇上都会留下像涂过口红一样的金色，就像是发布在Instagram上的照片中拍出来的那样。看到这款冰淇淋的网友都迫不及待地去这家冰淇淋店参观品尝，并且在网络上留言评论。
尽管大多数人可能会觉得花这么多钱就只为了品尝这样一款零食很不划算，但似乎这家冰淇淋店的顾客却甘之如饴。
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