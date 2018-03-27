环球时报：美欧集体驱逐俄外交官之举很粗暴

美国、加拿大和欧洲国家26日联手发动驱逐俄罗斯外交官的行动，以此作为对俄罗斯“可能”插手了俄前特工斯克里帕尔和其女儿被毒害事件的制裁。到北京时间27日凌晨，共有包括15个欧盟成员国在内的19个加入了该行动。
斯克里帕尔父女3月4日在伦敦附近的索尔兹伯里接触神秘物质后陷入昏迷。英国方面后宣布他们遭到了苏联时期军用级别化学毒剂的袭击。伦敦并未给出俄罗斯是肇事者的确凿证据，但认为没有除俄罗斯采取了这一行动的“其他合理解释”，因而率先对俄发起了包括驱逐外交官在内的一系列制裁。伦敦还向北约及欧洲盟友求援，并且得到后者的支持。
这是西方世界以怀疑为基础对俄罗斯发起的指控，有点类似中国人说的“莫须有”。从第三者角度看，西方这样做的法理及外交逻辑都有缺陷，集体驱逐俄外交官尤其显得粗暴。它除了在西方与俄罗斯之间播种敌意和仇恨，不会有任何积极作用。
英国方面应当申请由国际组织就案件开展权威的独立调查，给出让全世界都认同、被指控者心服口服的结论。现在英国单方面的结论主要是北约和欧盟成员国认，而挺英国的盟友中肯定有些或多或少属于“认亲不认理”。
几个西方大国一串通，不需经国际法程序，就可以给一个非西方国家“定罪”，对其群殴，这很让人触目惊心。冷战时期西方没有敢对苏联或某个东欧国家这样干过，但是现在它们干得肆无忌惮。这是严重威胁世界公平正义的西方霸权主义。
最近这些年，道义在国际舞台上遭到了越来越多的篡改和劫持，根本原因是冷战后的世界权力体系严重失衡，美国及其主要盟国将它们的利益作为私货塞入了各种以道义为名的国际行动中。西方国家的舆论机构和其他软力量充分调动了起来，为西方的这一特权摇旗呐喊，百般辩护。
这些年有多个非西方国家遭到西方的集体舆论抹黑及外交打压，那些国家被扣上“压迫人民”“独裁”“种族清洗”等帽子，而它们当中不乏有被冤枉者。
现在美欧这样蛮横地对待俄罗斯，让人看到西方霸权主义正变得更加轻率、不计后果，它对正常国际关系的毒化能力在上升。非西方国家有必要加强团结与协作，争取建立完全独立于西方影响的话语权和对各种事务的定性权、裁量权，打破西方对价值领域的垄断。
做到这一点当然不容易，它显然需要得到体制性支持。在一个现成的“价值同盟”不存在的情况下，金砖组织和上海合作组织有必要为摸索一个非西方价值共同体的出现多做贡献。
俄罗斯今天遭遇的事情说不定哪天就会落到别的非西方国家头上，尽管集体驱逐外交官并不能奈俄罗斯何，但这样的施压总归没有国际法支持，因而是不公正的。国际社会应当有平衡西方这样做的力量。
西方不代表世界，它只是这个世界的一小部分。关于这一点，需要有力量振臂一呼，带动世界上沉默的大多数国家不断强有力地加以证明。这一次，我们不知道斯克里帕尔案的真实来龙去脉，英国也没给出足以服人的铁证。我们明确认为，以不充分调查为依据指控一个国家，不应该被鼓励，集体驱逐一国外交官更非文明之举，理应停止。
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