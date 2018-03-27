欧盟愤怒回应美国贸易威胁 英媒：或引发贸易战

英媒称，英国支持法国和其他欧盟国家对美国总统特朗普的贸易战威胁采取强硬立场：特朗普扬言发动贸易战，除非欧洲在经济上对华盛顿让步。
据英国《泰晤士报》网站3月24日报道，特朗普威胁要对欧洲的钢铝施加惩罚性关税，除非美国得到更优惠的贸易条件。英国首相梅和其他领导人对此反应愤怒。
报道称，梅与法国总统马克龙共同拒绝了5月1日的最后期限，要求永久性无条件免除高达25%的金属关税。梅没有按计划在23日早早离开欧洲理事会会议，而是应马克龙和德国总理默克尔的请求留下来讨论如何应对美国发出的威胁。梅说：“我们一直主张对整个欧盟豁免。我留下来参加讨论，因为钢材行业非常重要，我希望确保英国钢材行业及其员工受到保护。”
报道称，特朗普决定在关税豁免问题上给欧盟40天期限，条件是后者同意让步，比如降低对美国汽车的进口关税。美国就优惠待遇提出的要求被欧盟和其他国家谴责为保护主义和“经济民族主义”。
马克龙说：“如果一个国家用枪口对着我们的头，我们决不会与之谈判，这是原则。我们不会软弱。”但德国呼吁保持冷静：德国经济严重依赖出口，尤其是对美国的汽车出口。
报道称，如果特朗普执行惩罚性关税，欧盟就对美国准备报复性关税，针对一系列产品，其中一部分价值28亿欧元，包括哈雷-戴维森摩托车和李维斯牛仔裤。美国则威胁以牙还牙，对德国汽车施加关税，这可能开启一场贸易战，并让全球经济陷入衰退。
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