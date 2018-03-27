上海为何打海外上海市民户口的主意？

上个星期，上海市公安局关于注销定居海外上海人户口的规定，震惊各界。不仅海外上海市民难以接受，连带这海外华侨也感到非常困扰。
虽然上海市最后表示，“暂”不会注销海外上海市民的户籍，但是，上海市这番动作让外界好奇，为何要打海外上海市民的主意。
事情起源
将于5月1日起施行的《上海市常住户口管理规定》，四十六条载明：出国定居或者加入外国国籍的，本人应当向户口所在地公安派出所办理注销户口登记。未办理注销户口登记的，公安派出所应当及时告知本人、近亲属、户主或者集体户口协管员，拒绝注销户口或者告知后一个月内仍未办理注销户口登记的，可以注销其户口。
本月13日，上海市公安局公布《<上海市常住户口管理规定>的解读》称：出国定居或者加入外国籍的，“需要注销户口”。同时，对于拒绝注销户口或者公安派出所告知后仍未办理注销户口登记的，公安派出所经可以依职权注销其户口。
22日，上海市公安局发布《关于新<上海市常住户口管理规定>第四十六条有关问题的解读》,再度强调上述条例。
与此同时，海外上海人社群炸开了锅，纷纷质疑此举不合理。尤其很多在外国定居的上海市民，明明还是中国公民，享有宪法规定的公民权利，很多公民的权利是通过户籍来体现的。要是被注销了户籍，公民权利如何体现？例如、社会保障、子女入学、甚至房产权属，哪一样不需要户籍来体现；更不要说选举权和被选举权，没有户籍，形同虚设。
不仅仅是海外上海市民，这轮风暴也引起众多海外华侨的担心，他们担心上海此举可能是全国的试点，很快会在全国实行。
到了星期天凌晨，上海警方通过社交媒体来了个政策大转弯，称暂时不注销海外定居的上海市民的户籍。
上海警方表示，根据《中华人民共和国出境入境管理法》的有关精神，以及《中华人民共和国公民出境入境管理法实施细则》和公安部有关规定，上海市公安局制定了《规定》第四十六条(关于出国定居和加入外国国籍人员注销户口的规定，自2005年以来的《规定》皆有表述)。鉴于目前《中华人民共和国出境入境管理法》的实施细则尚未制定，关于“出国定居”的法定内涵尚不明确具体，因此，现阶段上海公安机关对出国定居人员不注销户口。
上海市打户口主意的真正原因
虽然海外定居的上海居民暂时送了一口气，但大家心有余悸的同时，依然对上海市为何会出此下策感到好奇。
中国富豪马云旗下的报纸、香港《南华早报》今天在报道中触及了这个问题。
该报引述上海交通大学国际与公共事务学院公共行政教授陈尧说，上海市还没经过适当的研究就发布了这项政策。
陈尧说：“这项政策显然是因为上海市要实现2035年居民数低于2500万这个人口目标所带来的压力。”
但是，当局只是后来才意识到，这项政策抵触了吸引和留住全球人才的目标，陈尧说，而且政策引发了巨大的反弹。
上海市的人口在2016年公布的数据已经达到2416万人，其中包括那些上海户口持有者及在上海居住超过半年的人士。
但是，《南华早报》引述警方内部消息和学者估计，上海市实际人口已经高达3000万人口。
陈尧说：“警方改变决定，显示上海市的两难处境，既需要控制人口，同时也需要吸引国际人才。”
一名持有上海户口又拥有美国绿卡、并在美国工作与生活的金融人士，欢迎上海市新的立场。
她说：“我不认为取消户口在法律上是正确的。希望今后能在制定这些规定之前先征求公众看法。宣布禁止某些东西并随后撤回自己的指令是不恰当的。”
值钱的上海户口
但是，南洋视界采访中发现，也有一些观点认为，上海人口目标虽然是一个压力，但上海户口的经济价值可能也是一个重要原因。
两年前，中国媒体指上海市户口值90万元人民币。据此，很多受访者认为，现在上海户口远远不止这个价值。
一些人士认为，上海方面希望腾出这些移居外国的市民的户口，以吸引国内优秀的人才。毕竟，上海市的发展需要引入各种尖端人才，户口是很好的诱因。
但也有人认为，户口腾出来之后，上海市也可吸引国内的商业成功人士，就如新加坡那样。
不过，也有人认为，上海取消海外上海市民的户籍之后，一些二线城市可能会吸引这些中国公民落户，毕竟在国外定居的上海人中，不乏成功的商人和优秀的人才。
如果真是这样，上海又不知道会失去多少人才！
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