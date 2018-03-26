新加坡一群建筑工人的暖心行为令人感动

近日，网友们在网上纷纷称赞一群助人为乐的建筑工人。
上周六晚上（3月24日）宏茂桥附近发生了一起交通事故，这群热心的建筑工人在事故后暖心的行为被一位目击者在Facebook上分享，得到热传。
网友Justina Tyn在晚上11点左右在自己宏茂桥4号大道家中听到的一声撞击声，随后目睹了一起事故的发生。
警方表示，这是一起汽车和摩托车之间的事故，一名30岁的摩托车手和一名25岁的骑车人均有受伤。
事故发生后，网友Justina Tyn看到一名路过的女慢跑者上前帮助伤员，另有一名路人帮忙拨打了急救热线。 而附近建筑工地的建筑工人在等待救护车抵达的时候，自主自发的用交通锥，荧光棒和停/走标志等妥善处理了现场，通知行人交通事故的发生。
“他们不必这样做，但他们还是选择做了这些事情。他们明明可以选择在结束了一天辛苦的工作后赶紧去休息，但他们选择了牺牲自己的休息去帮助处理交通事故。”这条夸赞建筑工人的评论得到了许多赞同。
“我向这些外籍工人致敬，他们牺牲了休息时间来帮忙。”Facebook用户Maylyn Tan说。
“哇......这是回报社会的一个好例子，不是通过财富，而是行动。”另一位用户Ezzad Daze说。
也有网友表示：“非常感谢这群建筑工人，无论你以何种方式提供了协助......他们可能不会读到这些，但他们的行为应该被更多人知道。”
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