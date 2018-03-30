中国微信支付开拓新加坡市场

新加坡3月26日电，中国微信支付26日在新加坡举办推介会，向商家介绍微信支付的各种应用和服务。微信支付也正与新加坡的电子支付公司展开合作，为到访新加坡的中国游客提供便利。
超过250名各业界人士出席此次推介会，他们主要来自与旅游业相关的零售、餐饮和交通业者。在推介会前，星网电子付款公司（NETS）和微信支付共同举办记者会，公布近期双方的合作内容。
NETS首席执行官吴麟书说，去年10月公司和微信支付签署合作备忘录，合作的第一步是让到访新加坡的中国游客使用微信支付扫描NETS二维码付费。目前，双方已在新加坡康福德高公司的出租车试行这项计划。双方也正探讨让新加坡NETS用户在中国扫描微信二维码付费。
微信支付海外业务运营总监殷洁在推介会上表示，从传统的支付角度来看，支付可能是交易的结束，而凭借微信庞大的社交功能，微信支付可能是一次新交易的开始。此外，微信支付是一个开放的平台，他们在海外通过与当地支付服务提供商进行合作来共同发展，从而更好地服务消费者。（新华社）
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