俄罗斯前间谍女儿苏醒并能讲话 俄希望英允许探视

外媒称，前俄罗斯间谍斯克里帕尔的女儿尤利娅据报目前神志清醒，并可以讲话。
据英国广播公司3月30日报道，尤利娅病情迅速好转，但仍需24小时全日护理。
现年33岁的尤利娅是谢尔盖·斯克里帕尔（66岁）的女儿。
报道称，斯克里帕尔目前仍情况严重，但病情稳定。
报道称，英国警方认定这对父女遭神经毒剂袭击。英国政府称，俄罗斯“极有可能”与此事有关。
报道指出，英国与俄罗斯就俄前间谍遭毒杀事件出现外交危机。包括北约在内的英国以及其西方盟友纷纷驱逐俄外交官以示抗议。
俄罗斯则否认任何与毒杀事件有关的一切指控。
俄罗斯指责华盛顿向一些国家施加压力，针对在英国发生的神经毒剂攻击事件采取大规模驱逐俄外交官行动。
俄外长拉夫罗夫指责美国采取“巨大的讹诈行动”，并说在当代欧洲“独立国家所剩无几”。
俄罗斯发誓要对这种“挑衅行为”进行报复。
另据俄罗斯卫星网3月30日报道，俄罗斯外长拉夫罗夫表示，俄方要求英国允许领事探望尤利娅·斯克里帕尔。
俄罗斯外长表示：“尤利娅·克里帕尔健康情况，至少像他们所说，正在快速康复，我们再次要求允许我们探望尤利娅，因为她是俄罗斯公民。”
拉夫罗夫表示，俄方希望英国方面能够履行1968年苏联和英国签署的《领事关系公约》以及《维也纳外交关系公约》的义务。
报道称，3月4日，前俄英双重间谍谢尔盖·斯克里帕尔及其女儿尤利娅在英国索尔兹伯里被发现失去意识。据英国政府消息，导致斯克里帕尔父女中毒的是A234毒剂，属于前苏联研制的“诺维乔克”类神经毒剂。英国指责俄罗斯与此事有关，俄罗斯对此坚决否认。
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