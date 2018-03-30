重庆指孙政才将个人观点凌驾于中央精神之上

综合讯，重庆市委机关报《重庆日报》连续三天发表“评论员”文章，再批要“彻底肃清孙政才恶劣影响和薄熙来、王立军流毒”，指出孙政才以“中国最年轻的政治人物”自居，将个人主张凌驾于中央精神之上等。
3月29日的《重庆日报》“评论员”文章指，要把肃清孙政才恶劣影响与薄熙来、王立军流毒结合起来。孙政才恶劣影响和薄熙来、王立军流毒，体现在工作的方方面面。
文章列举的孙、薄、王的恶劣影响和流毒包括多个方面：“严重违反政治纪律和政治规矩”，“歪曲党的路线方针政策”，“搞任人唯亲、团团伙伙”，“邀约民心、欺骗群众”；“懒政惰政、哗众取宠”；“以权谋私、腐化堕落”等。
微信公号“政事儿”报导，3月29日“中共重庆市政府党组”所发的文章说：“孙政才以‘中国最年轻的政治人物’自居，将个人主张凌驾于中央精神之上等。薄熙来在重庆搞‘独立王国’，大搞‘独创’‘特色’‘模式’，藉以赚取人气、邀约民心。”
文章称孙政才、薄熙来二人把重庆当作个人谋官晋爵的工具，其发展观、政绩观严重扭曲，成为重庆各种乱象的污染源。
文章说，孙政才口头上经常讲坚定“四个意识”，行动上却与中央离心离德；大搞所谓“民生工程”，却有名无实，让老百姓缺少获得感，实则想为自己贴金；一些重特大事故发生后，不去现场指挥，对群众生命财产安全漠不关心。薄熙来搞的所谓的“民生10条”“共富12条”，实质上都是虚假表演、政治表演。他们搞的都是寅吃卯粮、邀约民心。
28日、27日的《重庆日报》“评论员”文章指，孙政才口头一套，行动上是另一套。而薄熙来搞擅长虚假表演、政治表演。在过去10年，孙政才和薄熙来、王立军对重庆政治生态和干部群众伤害极大。至今仍有一些干部群众受到蒙蔽。
30日，重庆日报评论员发文指出，孙政才、薄熙来好大喜功、弄虚作假，只把工作做在“看得见”的地方，不仅人民群众没得到多少实实在在的好处，反倒让重庆背上了沉重的包袱。
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