美商务部长：中国若想解决问题 就多买美国天然气

“中国需要进口很多很多的美国液化天然气（LNG）。如果他们没有其他理由多元化产品来源，那么他们多从我们这里进口一些是非常合乎逻辑的。它也会有减少逆差的作用。”美国总统刚刚签署针对中国贸易的备忘录，美国商务部长就来给中国“出谋划策”了。据彭博社3月22日报道，罗斯在接受电视采访时称，中国将天然气的采购对象从其他国家转移到美国是“最简单”的解决方案，购买更多的美国液化天然气就是其中的一个步骤。
彭博社分析师安娜斯塔西亚表示，尽管液化天然气的进口可以减少逆差，但是也不会有太大的作用。安娜斯塔西亚称，2030年以前，中国的液化天然气进口将达到8200万吨，如果全从美国进口的话，将对中美贸易平衡贡献280亿美元。
但彭博社认为，这样的情况也不太可能出现，因为中国已经和其他的天然气供应商做出过承诺。2030年以前的天然气采购中，只有4000万吨的协议还没有达成，总计也只有135亿美元。
安娜斯塔西亚自问自答了三个问题：“液化天然气进口就能解决中美贸易逆差？不能。”
“那这样做有帮助么？有。”
“中国会增加进口么？可能吧。美国正在拉拢中国的买家，中国也在主要供应商澳大利亚和卡塔尔之外寻找新的来源。”
针对特朗普签署的备忘录，中国驻美大使馆和商务部均已回应。
中国驻美国大使馆关于美301调查结果的声明
美方无视中美经贸关系互利共赢的本质和中美两国通过对话协商妥处分歧的共识，罔顾各方理性声音，执意推进301调查并公布所谓裁定，这是典型的单边贸易保护主义做法。中方对此强烈不满、坚决反对。
一直以来，中方本着相互尊重、合作共赢的原则，为解决中美经贸问题作出了大量努力，显示了极大诚意，并提出了合理建议。中方不希望打贸易战，但绝不惧怕贸易战，有信心、有能力应对任何挑战。如果美方执意要打，我们将奉陪到底，并采取所有必要措施坚决捍卫自身合法权益。
美方此举也将“搬起石头砸自己的脚”，直接损害美国消费者、公司企业和金融市场的利益，也会对国际贸易秩序和世界经济稳定造成负面影响。
希望美方悬崖勒马、慎重决策，不要把中美双边经贸关系拖入险境，以免从损人的目的出发，以害己的结果告终。
商务部新闻发言人就美301调查决定发表谈话
美国时间3月22日，美总统特朗普签署备忘录，基于美贸易代表办公室公布的对华301调查报告，指令有关部门对华采取限制措施。
美方无视中方加强知识产权保护的事实、无视世贸组织规则、无视广大业界的呼声，一意孤行，这是典型的单边主义和贸易保护主义，中方坚决反对。美方此举不利于中方利益，不利于美方利益，不利于全球利益，开了一个非常恶劣的先例。任何情况下，中方都不会坐视自身合法权益受到损害，我们已做好充分准备，坚决捍卫自身合法利益。
关于301调查，中方已经多次明确表明立场。中方不希望打贸易战，但绝不害怕贸易战，我们有信心、有能力应对任何挑战。希望美方悬崖勒马，慎重决策，不要把双边经贸关系拖入险境。
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