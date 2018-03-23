澳机场去年拦截34万奇怪生物体 包括蜥蜴脚烤老鼠

据澳洲网报道，为了保证本国生物物种的安全，在澳大利亚各大机场入境海关安检的时候，生物安全检查都是很重要的环节，不过也正是在这一环节，澳大利亚机场安保人员发现了不少让他们大跌眼镜的各类生物体，其中包括蜥蜴脚、山羊胚胎、烤老鼠、鸭舌等奇怪生物体。
数据显示，去年澳大利亚各大机场一共“收获”了34万件奇怪生物体，而这其中的12万件都是在悉尼机场查获的。
根据澳大利亚机场入境口“缴获”的奇葩肉类记录显示，他们在过去一年的时间里从旅客行李箱中搜查出了蜥蜴腿、剥了皮的青蛙肉和活生生的异国蜗牛和蛇。
据最新数据统计，澳大利亚各大机场在2017年一共查获了2万公斤的非法肉类、7000公斤的海鲜、3000公斤的种子以及2000公斤的香蕉，上述物品都属于违禁品。
澳大利亚联邦农业部长利普德表示，澳大利亚海关每周都会发现大约5000件可疑物品，“每天悉尼机场都有165名工作人员驻守在前线上，他们确保着澳大利亚的安全，防止我们干净、绿色的农场和食物被外来疾病和害虫污染，他们是澳大利亚最棒的人” 。
报道称，受污染的海外生物体可能对澳大利亚人的健康以及农业渔业产生威胁，维持澳大利亚令人羡慕的生物安全状态是一件巨大的工程，需要机场大量工作人员等各方的支持。利普德说：“任何被查获的物品都有可能携带致命病虫或者疾病，它们会对澳大利亚的农业和环境产生产生巨大伤害，这些被截获的物品还有可能携带对人类有致命危害的疾病。”他表示：“我们要感谢那些昼夜奋斗在机场的工作人员，是他们保护我们远离那些危险，让我们的农场、食物和健康得以安全无忧。”
报道称，澳大利亚的8大主流国际机场每年都会检查出不少看似无害、但是危险的违禁食物。澳大利亚农业部此前就公布过在乘客旅行箱中发现的排名前10的“高风险”违禁食物，这其中包括苹果、大枣、香肠、香蕉、肉干、牛肉、豆类以及其他水果，这些未经海关申报的食物可能会携带病菌或害虫进入澳大利亚。
据了解，墨尔本国际机场曾在来自越南的乘客行李中找到4公斤的冷冻青蛙肉。对此，澳大利亚农业部发言人称，“罐装的青蛙肉是允许入境的，但冷冻的新鲜青蛙肉却不允许。”而悉尼国际机场也曾在乘客的行李箱中检测出半只烤乳猪。农业部发言人指出，乳猪很可能携带一些像口蹄疫、常见猪瘟以及非洲猪瘟等危险的海外病菌。
根据澳大利亚《2015年生物安全法》（Biosecurity Act 2015）条例规定，如果游客未在入境旅客登记卡上进行申报或做了虚假申报，那么将会面临被查扣、受到民事处罚等惩罚，严重者还会被起诉并处以42万澳元以上的处罚，甚至10年的监禁并留下犯罪记录。
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