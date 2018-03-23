美国警察狂开20枪打死1人 却发现对方拿的不是枪

图为克拉克祖母惊恐地回忆孙子在后院被警察打死。（来源：美联社）
据《华盛顿邮报》报道，当时两名警察接到911报警称，有人打破了窗户。根据萨克拉门托警察局发布的执法记录仪影像，警察拿着警用手电筒在漆黑的街道上追踪克拉克，看到克拉克正在接近一栋房子。警察边跑边喊，“举起手来。停下！停下！”警察接近房子转角时，发现克拉克躲在一处有顶棚的露台下。上方直升机的红外摄像头此时一度失去了克拉克的行踪。
一名警察喊着，“举起手来！枪！”并立即躲到墙后。直升机镜头显示，一名警察明显抓住同伴试图掩蔽。克拉克向警察靠近了一两步。警察在墙后继续命令道，“举起手来！”随后立即喊，“枪，枪，枪！”两名警察同时快速开火，子弹迸发的火花在直升机红外摄像头中形成一片白光。
据报道，从警察第一眼看到克拉克躲在露台，到打出第一发子弹，全程仅过了6秒。警察从未表明自己的警察身份，克拉克当场死亡。
萨克拉门托警方当地时间周一（19日）称，他们认为打破窗户的人就是被密集子弹当场击毙的人。目前警方尚未确认，克拉克究竟是“嫌犯”还是“受害者”。不过克拉克家人称，打破窗户的另有其人，克拉克只是“在错误的时间出现在了后院”。其家人对当地报纸表示，当时门铃坏了，家里有人敲击后窗，叫人来把车库门打开。克拉克当时正待在其祖母家，当晚的枪响把老人吓坏了。
其祖母称，“我只听到砰砰的响声，然后我就倒在了地上。”后来，警察称有人死在了她的后院，她就怀疑死者是她的家人。她说，“我告诉警察，‘你们这些家伙是杀人犯，杀人犯！’你们把他从孩子们身边夺走了。”据美联社报道，死者有两个年幼的儿子，还有一名未婚妻。
根据当地警方发布的说法，当地时间周日（18日）晚间9时许，直升机发现一名嫌犯捡起某种工具，打破窗户进入一座民宅。当地媒体报道称，被打破的是邻居家的滑动玻璃门。警方称，嫌犯逃跑并盯上一辆车。随后，直升机指挥地面警方从前院进入克拉克祖母的家，当时克拉克正从后院进入，双方在中途碰面。
目前尚不明确克拉克身中多少枪，相关细节有待进一步调查。萨克拉门托警探称，截至周三（21日）他们尚未得知当时警察使用武器的具体型号，以及每人10发是否是他们的全部子弹荷载量。涉事警察目前处于带薪休假中。
据报道，警方周一（19日）称，事发后大约5分钟，接应警察抵达现场，给克拉克戴上手铐并实施急救。不过相关时间线并不准确。执法记录仪显示，从警察开枪到戴上手铐，这期间过了5分16秒，随后又过了数秒，现场才有人开始实施胸外按压。
报道称，警方相关规定要求，“在确保安全的情况下，警察应对伤者提供第一时间救援。”可能有多种因素影响警察施救，如对方抵抗或警察认为对方持有武器等。不过在这起案件中，克拉克倒下之后就不动了，现场警察并没有表现出恐惧等情绪。而其中一名警察，在显然并不必要的情况下，花了1分半的时间重装子弹。
萨克拉门托市长斯泰因伯格（Darrell Steinberg）当地时间周三（21日）晚间发布声明，对克拉克的家人表示慰问。他表示已经仔细看过视频，并称“仅根据视频本身，我不能质疑我们警察的瞬间决定，我也不会那么做。但社区和议会成员提出的问题也是合理的，必须在调查中得到解答。”
警方称，在公布视频之前，已允许克拉克家人回顾该视频。克拉克的姨母质疑，警察刚喊“举起手来”就立即一股脑开了枪。当地牧师和社区活动家也认为，就算他真的做了警方声称的事情，也不意味着可以就此夺走他的生命。
据报道，去年美国共有987人被警察击毙，其中68人并无武装。其中，30人是白人，20人是黑人，13人是拉丁裔，另有5人身份不明。
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