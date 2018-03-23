印度存6300万女性缺口 选择性流产是主因

外媒称，很多印度家庭对女胎进行选择性流产，导致印度目前存在6300万女性的缺口。虽然印度从1994年起就制定了禁止选择性流产的法律，选择性流产最高刑期可达3年，但这一现象依然屡禁不止。
据西班牙《先锋报》网站3月21日报道，在印度，选择性流产绝非新鲜事，但莫迪政府对这一现象采取的应对措施在印度尚属首次。印度当局史无前例地公布了一组数据，反映该国人口男女比例严重失衡的同时，也揭露了司法体系的漏洞。
根据印度最近公布的《2017-18年经济调查报告》显示，在自然条件下的男女比例应为1050名男性比1000名女性，但印度的这个比例达到了1108名男性比1000名女性，而导致这一失衡现象的主要原因就是选择性流产在该国泛滥。此外，报告还显示，在印度大约有2100万年龄在0到25岁之间的女性并不受自己家人的欢迎。换言之，女儿在家中受到的关注和照顾远少于儿子。
报告警告称，印度必须遏制这种重男轻女的风气，因为这将严重影响到社会的正常发展。报告还称，这一现象损害了年轻女性的权益，在她们一生中所享有的生活资源很可能一直少于男性。
报道称，专家指出，歧视现象体现在女性在获取食物、接受教育、享受医疗服务等多方面享有的资源都少于男性，而这也导致女婴和女童的早夭率远高于男性，造成人口不平等的诱因是多重的，其中嫁妆占据主要地位。
报道称，虽然印度当局1961年就明令禁止索取嫁妆，但几乎所有阶层的家庭在迎娶女子时都会提出这个要求。索要嫁妆在印度是一个普遍现象，与传统习惯和宗教信仰密切相关。如果女子的娘家不能准备一份丰厚的嫁妆，就会被瞧不起。实际上，很多女童放弃学业早早外出打工，就是为了攒够自己的嫁妆。
报道称，除了嫁妆的问题，女性出嫁后即随夫家姓氏并丧失财产继承权，也是导致很多家庭不愿意生女儿的一大原因。
据联合国的数据显示，印度女性的生存环境在世界范围内名列倒数第四，仅优于阿富汗、刚果和巴基斯坦。印度的年度报告还显示，2016年该国女性的工作率仅为24%。这表明，印度女性被家务禁锢，无法外出工作。
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