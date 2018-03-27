研究称宇航员尿液可使植物在太空存活数十年

英媒称，飞往火星或更遥远星球的宇航员们或许能靠用自己的尿液浇灌的植物生存下来。
据英国《新科学家》周刊网站3月23日报道，人们排出的废液中95%为水，另外5%含有多种养分，比如氮、钾和磷等，这些物质长期来说对人体有害，但对植物则不然。
澳大利亚悉尼大学的费德里科·马吉领导的一个研究小组利用电脑生成的试验作物矮小麦和大豆，模拟这些植物如何从人尿中吸收养分。他们在一个有独立空气流通系统的封闭空间内用自然土壤——与人工土壤相对——种植植物。
报道称，这个“种植单元”有尿和水注入系统。该研究小组对用定期和连续这两种不同的方式注入未经处理和过滤的尿液进行分析，以确定两种方式对植物生长的影响。
进行模拟20年来，尿液“基本满足”植物的养分需求，没有产生很高程度的有害副产品或排放物，比如二氧化碳或氨。使这一系统成功的不只是尿液——土壤是关键。由于有长寿命的微生物，土壤提供了马吉所谓的“宽恕忽视”，这是一种水栽法和气栽法系统可能都做不到的适应周围环境的能力。
报道称，在不远的将来，很可能出现长达20年的飞行，这比人类离开地球的一切尝试都长。但不管深空飞行何时发生，乘员必须在某种程度上达到自给自足。他们必须利用航天器上的一切——甚至自己的尿——以维持下去。
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