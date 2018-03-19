门口蹲点！俄军间谍船抵近美国本土 在基地外监视核潜艇动向

俄罗斯卫星通讯社3月9日报道称，俄罗斯间谍船再次在美国东南海岸执行任务。目前，这艘名为“维克托·列昂诺夫”号的俄罗斯军舰仍在国际水域，但距离美国佐治亚州一个重要的弹道导弹核潜艇基地仅几十海里。
美国海军3月9日称正在监视“维克托·列昂诺夫”号在金斯湾海军核潜艇基地附近的活动情况。美国海军14艘俄亥俄级弹道导弹核潜艇中有6艘停泊在该基地。其他8艘驻扎在华盛顿州基查普海军基地太平洋海岸。
金斯湾还设有大西洋战略武器设施，三叉戟II潜射弹道导弹就在这里进行装配和维护。
美国海军发言人比尔中校在一份声明中说：“我们正在追踪‘维克托·列昂诺夫’号在美国东海岸的活动情况，这与我们警惕所有靠近美国的船只并无二致。我们尊重所有国家按照国际法在国际水域行动的权利与自由。”
一如既往，当“维克托·列昂诺夫”号驶过时，美国军舰和战机都会尾随其后。自今年1月“维克托·列昂诺夫”号离开特立尼达和多巴哥首都西班牙港口以来，美国海军侦察兵一直在紧盯这艘舰船。
加拿大安全分析人士斯蒂芬·沃特金斯告诉华盛顿自由灯塔网站，这艘间谍船很可能是在测绘金斯湾周围的海底地图，以推演美国核潜艇进出该基地的路线。
沃特金斯在致该网站的一封电子邮件中说：“这艘船在美国海岸活动的最明显目的是搜集信号情报。据称，‘维克托·列昂诺夫’号配备了检测磁异常探测器（反潜探测）和音响测听（搜集敌方舰艇音纹信号）装置，而且能够测绘海底地图。”
这是自2017年以来“维克托·列昂诺夫”号第3次靠近美国海岸。这艘隶属于俄罗斯北方舰队的电子侦察船自2014年以来已多次驶过美国东海岸。
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