研究称超九成瓶装水含塑料微粒 世卫组织将评估其风险

外媒称，在一项研究发现多种瓶装水中含有塑料微粒后，世界卫生组织将进一步研究瓶装水含有塑料微粒的风险问题。
合众国际社网站3月15日报道称，由美国奥普传媒集团进行的这项研究分析了取自9个国家19个地点的259瓶瓶装水，涉及11个品牌。检测发现，其中只有17瓶不含塑料微粒——而一些瓶装水中微粒的含量在数百个到数千个不等。
聚丙烯是其中最常见的微粒。瓶盖通常都是用这种材料制作。美国北卡罗来纳州立大学教授斯科特·贝尔彻说，人其实会摄入很多塑料中的化学物质。“我们通常会觉得，装矿泉水的瓶子、微波炉可用的塑料碗或者盛热饮的泡沫塑料杯子都是保护我们的食物和饮料的，”贝尔彻说，“但这些塑料并非完全的惰性材料，而是会分解并析出化学物质……包括阻燃剂甚至有毒的重金属，而这些都进入了我们的食物和身体。”
世卫组织说，它想要确定这些塑料微粒是否有害人体健康。世卫组织协调员布鲁斯·戈登说：“我们需要分析这些物质是否存在危险性，以及它们在水中达到一定浓度后是否有危险。”
戈登表示：“公众肯定会关心这是否会在短期或长期内对他们的身体造成损害。”
另据美国《时代》周刊网站3月15日报道，一项新研究发现，喝塑料瓶装水可能会同时摄入塑料微粒，这一发现引发了人们对塑料污染可能危害人类健康的最新担忧和进行更多科学研究的呼吁。该项研究发现，超过90%的样本中存在塑料微粒污染。由奥普传媒集团和纽约州立大学的研究人员共同进行的研究发现，每升瓶装水中平均含有10.4个直径接近人类头发粗细的塑料微粒，是其此前发现的全球自来水受塑料污染水平的约两倍。
该研究显示，塑料污染一部分来自塑料包装，一部分来自灌装过程。研究涉及的瓶装水品牌包括纯水乐、达沙尼、依云、雀巢优活和圣培露等。
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