特朗普再卷入婚外情丑闻 白宫将面临巨大公关挑战

又一段“婚外情”，又一笔“封口费”——据美国《时代》杂志21日报道，《花花公子》杂志前模特凯伦·麦克杜格尔于当地时间20日对美国八卦杂志《国家询问者》的出版商美国媒体公司提起诉讼，要求终止双方签订的一份“保密协议”，保留对外公开早年与特朗普“情史”的权利。麦克杜格尔是继色情片女星斯托米·丹尼尔斯之后，第二位试图“打破沉默”的特朗普婚外恋当事人。就在同一天，另一桩涉及特朗普的性骚扰丑闻也出现新进展。目前总统本人已分别卷入三桩涉及婚外情和性骚扰的官司，令白宫面临巨大的公关和法律挑战。
根据诉讼材料，麦克杜格尔称曾在2006年到2007年与特朗普交往10个月。这段婚外情发生在特朗普的小儿子巴伦刚出生后不久，与特朗普和丹尼尔斯的交往时间有重合。据报道，特朗普曾多次将麦克杜格尔带到自己的私人住所，还曾许诺为她在纽约买一套公寓作为圣诞礼物。据知情者透露，二人于2007年4月分手，直接原因是麦克杜格尔受不了这种“罪恶感”以及特朗普对自己的“不敬”。美国《纽约客》杂志举例称，特朗普曾把麦克杜格尔的母亲形容为“讨厌的老太婆”。
二人分手后，麦克杜格尔曾撰长文向《国家询问者》投稿，但这一重大爆料却被后者“买断”并封杀。原来，该杂志的母公司——美国媒体公司的首席执行官大卫·佩克是特朗普的好友。根据麦克杜格尔与媒体公司达成的协议，后者以15万美元买下她爆料内容的独家所有权，并许诺在杂志上专门为她开辟专栏以及定期向她约稿。路透社称，特朗普的私人律师迈克尔·科根也曾就这一协议与麦克杜格尔的律师“秘密谈判”。然而在特朗普成功当选总统后，美国媒体公司当初的承诺“大半未能兑现”。不仅如此，该公司此前还多次“骚扰”麦克杜格尔，试图将之前签订的协议进行拓展和延伸，以进一步对她“封口”。
美国政治新闻网称，麦克杜格尔在诉讼材料中大呼上当。据文件描述：“麦克杜格尔女士天真地认为该协议能让她受益匪浅——帮她赚点钱并有助于她的事业发展……但她没想到的是，她最终成了被权势阶层玩弄于股掌的提线木偶。”她本人也在一份声明中表示受到欺骗和胁迫，现在只想尽快从事件中解脱。目前，美国加州洛杉矶高等法院正在处理这一案件。
据美国有线电视新闻网（CNN）报道，真人秀节目《学徒》的参赛者泽沃斯状告特朗普诽谤一案20日也出现最新进展。泽沃斯曾指控称被《学徒》节目中的评委特朗普性骚扰，但后者对此全面否认还公开斥责泽沃斯是“骗子”。2017年1月，泽沃斯转变诉讼策略，告特朗普诽谤，理由是特朗普对她的指责损害她的声誉，甚至直接影响到她经营的一家餐馆的生意。特朗普的律师团队曾试图让法庭撤销这桩诽谤案。不过纽约州最高法院20日对此案做出判决：在职总统无权从涉及非官方行为的诉讼案中得以豁免。受理此案的法官谢克尔更明确表示“无人能凌驾于法律之上”。法庭还援引1997年的一桩先例：当时一名女性对时任总统克林顿提出性骚扰指控并受到最高法院的支持，而这一案件最后也成为克林顿弹劾事件的重要铺垫。
美国“商业内幕”网站称，作为第一位试图撕毁“封口协议”的当事人，丹尼尔斯20日当天也有“大动作”。她通过律师向媒体提交一份报告，声称她曾通过测谎仪测试，借此证实自己曾与特朗普发生过性行为。除了文字资料，丹尼尔斯还提交一张接受测试的现场照片。报告称，被试者在测试中侥幸瞒过仪器的可能性“不到1%”。据律师称，丹尼尔斯还掌握着大量与特朗普有关的文件和证物，很可能会在未来“陆续曝光”。
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