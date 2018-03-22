萨科齐被指用箱子收卡扎菲现金 金额达200万欧元

被拘留后获准回家过夜的法国前总统萨科齐21日一早回到拘留处继续接受审问。媒体报道称萨科齐被指于2007年竞选期间接受利比亚前领导人卡扎菲的经济资助，目前媒体披露的多份证据令萨科齐处于不利境地。
据法新社报道，2011年卡扎菲被驱逐下台后，其子赛义夫曾对媒体表示，萨科齐必须归还他从利比亚拿走并用于竞选的钱。对此，萨科齐回应称这只是怀恨在心的利比亚政权成员的“咆哮”，因为法国参与了打击卡扎菲的军事行动。此后，一家调查网站开始对赛义夫的指控展开调查，并刊登由利比亚情报机构负责人签字、证明卡扎菲曾同意资助萨科齐5000万欧元的文件。萨科齐随后起诉这家网站。2016年底，法国籍黎巴嫩裔商人塔基埃丁纳承认在2006年和2007年曾帮利比亚领导人将3个装满现金的箱子转交给萨科齐，作为竞选资金。他表示共从的黎波里向巴黎运送150万到200万欧元现金。
在调查结果出台前，法国舆论普遍主张对萨科齐进行无罪推定。但法国电视二台报道称，多份证据显示萨科齐并不清白。在法国《费加罗报》一名女记者提供的2011年采访卡扎菲的录音中，卡扎菲亲口说道：“是我帮萨科齐取得了权力，我们给他提供了必要资金。”此外，萨科齐政府当年还从其他渠道获得50万欧元神秘转账，法国南部一处豪华别墅也于2009年以远超市价的价钱卖给利比亚投资公司。目前警方正就这两件事展开调查。法国前环境部长、2007年大选败选的罗亚尔暗示说，她的败选与萨科齐接受卡扎菲政治献金有关，她发表推文称，选民有权知道我们当年是否“装备平等”。
萨科齐与卡扎菲关系复杂。2007年胜选后，萨科齐隆重接待卡扎菲，后者还在爱丽舍宫附近搭起帐篷，震惊法国媒体。但在2011年由北约领导的武装干涉利比亚行动中，法国一直充当“排头兵”，最终结束了卡扎菲政权。
萨科齐所属的共和党内多位大佬对他表示支持，共和党主席沃基耶认为这是一次“充满侮辱但毫无用处的拘留”。欧洲议会议员莫拉诺说，萨科齐再次被拘是司法不公的牺牲品。但也有人对此并不感到惊讶，社会党议员富尔认为，不管社会和政治地位如何，每个公民都有义务协助司法调查。国民阵线议员高拉尔则表示，萨科齐若真有罪，才是法国的民主灾难。
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