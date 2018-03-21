台湾警方逮捕十余名越南偷渡客 分析或系大规模偷渡

据台湾“中央社”报道，多名越南籍偷渡客19日凌晨从台湾台东达仁海边上岸，有2人溺毙，台湾海巡部门逮捕5名越南籍人犯。19日晚，台湾地区海巡部门和警方又在附近逮捕10名偷渡客，其中9人为越南籍，警方分析可能是大规模偷渡行动。
5名越南籍人士19日凌晨企图从台湾台东大武海边偷渡上岸，未料橡皮艇遭大浪打翻落海，造成其中2名越南籍人士溺毙。图片来源：“中央社”
19日凌晨2时17分，台湾海巡部门东部地区巡防局第十巡防区经由雷达，发现在距达仁乡南田岸边4海浬处的海面上，有小艘型快速目标，通知第十三海岸巡防总队人员赶往现场，发现偷渡客利用橡皮艇从达仁乡南田海边上岸。
19日凌晨，台湾海巡部门总共逮捕7名人犯，2人台湾地区籍，5人越南籍，其中1男1女溺毙。
台湾海巡部门19日一整天继续在达仁海边搜寻，第十三海岸巡防总队长李志豪20日上午表示，经过19日一整天搜寻，19日深夜又在达仁乡南田村附近逮捕5女2男共7名偷渡客，6人为越南籍。
另外，大武分局达仁派出所19日晚也在达仁乡逮捕2女1男的3名越南籍偷渡客。
台湾海巡部门和警方累计逮捕14名越南籍偷渡客，其中9名女性，5名男性，1男1女溺毙；另外还有2名台湾地区籍男子，总共逮捕17人。警方分析有可能是大规模偷渡，不排除和高雄破获的金春财渔船有关。
台东地检署主任检察官连思藩表示，落网的偷渡客和台湾地区籍人士均不愿透露相关细节，答非所问，是否和金春财号有关，还要进一步调查，偷渡犯将交给台湾移民事务部门处理，2名台湾地区籍人士分别以新台币10万元交保和请回。
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