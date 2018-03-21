美媒称特朗普本周公布对华关税计划：对600亿美元产品征税

美媒称，美国总统特朗普准备每年对600亿美元的中国进口产品加征关税，此前他一直威胁要惩罚中国“窃取”知识产权、并承诺创造更多美国就业岗位。4名政府高级官员确认，特朗普计划周五前（3月23日）公布这一关税计划。
据美国《华盛顿邮报》网站3月19日报道称，高级助手曾向特朗普提出了针对总值300亿美元的中国产品的一揽子关税计划，该计划适用于一系列产品，但特朗普要求他们征税产品的总值提高约一倍。该关税计划可能将应用于超过100种产品。
报道称，尽管担心引发全球贸易战的顾问和警告关税可能最终会伤害美国企业的经济学家均对关税计划表示反对，但特朗普还是表现出对单方面征收关税的浓厚兴趣。
据匿名政府官员透露，特朗普下决心对中国加征关税。但是，许多美国企业不赞同政府的计划。
美中贸易全国委员会主席约翰·弗里斯比说：“委员会认为，在提高美国在华企业知识产权保护方面，征收关税弊大于利。”该委员会包括与中国有业务往来的200家美国公司。他说：“企业更希望看到问题得到解决。”
专门研究中国问题的经济学家说，特朗普政府很难针对中国企业，因为从中国进口的产品是由跨国公司制造的，供应链遍布世界各地。
彼得森国际经济研究所高级研究员尼古拉斯·拉迪说，对中国产品加征关税可能无助于美国生产商，即使关税成功阻止了中国产品的流入。
他说：“在最好的情况下，可能减少300亿美元的进口，但这对美国的全球贸易赤字几乎不会产生任何影响。我们会从下一个成本最低的供应商（比如孟加拉国或越南）购买东西。”
报道称，除了与中国不断升级的紧张关系之外，特朗普转向保护主义也令世界很多国家紧张不安。本月早些时候，特朗普公布了针对进口钢铁和铝征税计划，此举引起美国盟友和贸易伙伴的抗议，这些国家扬言要征收报复性关税。白宫首席经济顾问加里·科恩反对钢铝关税，并在前几天正式宣布宣布辞职。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost