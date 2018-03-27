这批中国姑娘在海外排队等死刑！咋回事？值得所有人注意！

这批中国姑娘受过良好教育，持有护照，却因非洲“男友”一句话，在海外排队等待死刑，她们图的是什么？
不久前，这样一条新闻内容登上了微博热搜榜：注意！现在有中国女孩在马来因帮非洲男友运毒被处死刑。这条新闻引起了来自全球的热议，大家纷纷认为，可能这不只是表面看上去的那么简单。
179万次的转发，近100万的阅读，这些数字告诉我们，这个新闻，是值得所有在海外的留学生及华人注意的。
有这么一批中国姑娘，在马来海关处被拦，被判处死刑。
据报道，这样的女孩不只一个两个，而是成了一个小群体，这个群体里面的女孩们英文都还不错，而且呢，他们受过良好的教育，家庭条件不错，持有护照，曾经也出过国旅游。第三方还调查显示，部分姑娘甚至拥有海外留学经历。
渐渐地，这些姑娘们有了自己的称呼，她们被称为在海外排队等待判刑的海外女孩——那么，这样的女生怎么会在境外主动帮人运毒呢？
答案令人震惊，这些本来应该有着极为高择偶标准的女生基本都是“自投罗网”，她们很多都是主动搭讪的这些非洲男性。
主动寻求交往的同时，她们基本上都是选择主动接近，并主动承担交往期间的全部费用..……
甚至于连之后的运毒一些女生都是自愿的，只因为这些非洲人答应她们，如果帮忙运毒就结婚，让她们能够出国。这个出国，目的地是毛里求斯。
放着国内的好日子不过，找一个非洲男友，还要帮他运毒，交往过程还要自己掏腰包倒贴..……看完之后真的很让人费解。
除了自愿运毒以外，还有一些女性是被“半欺骗”，所谓半欺骗就是她们大概知道自己的行为不合法，只不过不知道运送的是毒品这种能够判死刑的行为。
对此，有两位女子也给出了自己的故事。
自称行李超重，要求她帮忙保管，箱子里全是毒品
家住昆明的曹女士因为与丈夫发生了争执，一气之下带着儿子来到广州投奔自己的姐姐。
机缘巧合之下认识了一个普通话流利的黑人，他自称“麦克”，在广州经营服装进出口生意，一来二去，两人确认了男女朋友关系。
就在春节前夕，麦克给曹女士发来了一个邀请，因为工作需求，急需从马来西亚带一批服装样品回到广州，邀请曹女士与他一同前往，并承诺这只是简单的公款旅游，出国的一切费用由他承担，曹女士只需要在游玩结束之后，带着服装样品回国即可。
不仅如此，还承诺会在曹女士回国之后，再行支付一笔额外的佣金。
情人节期间，曹女士和麦克一同前往马来西亚，情况也确实如同麦克承诺的，只是一次旅游，游玩结束返程的时候，麦克将一个黑箱子交给曹女士保管，理由是自己的行李已经超重，希望她能够帮忙带回国。
没想到，在过海关的时候，曹女士被当场拦下，箱子里面装的全都是毒品。
“我知道，但是我停不下”
何小姐，师范大学毕业后当了一名老师，同样一次机缘巧合之下，认识了非洲男子Link，并通过Link结识了另一位非洲籍Stanly，一来二去，何小姐和Stanly发展成了男女朋友。
两人是跨国恋爱，Stanly经常会出钱让何小姐出国旅游，两人的感情不断升温。
在交往过程中，何小姐得知Stanly是经营服装贸易，每一次出国旅游之后，Stanly都会要求她帮忙带一些服装样品回国，每一次都会支付几千块不等的佣金。
其实何小姐自己也很清楚这所谓的样品存在猫腻，多半携带了非法物品，她的母亲也多次告诫她，这很可能已经触犯了法律，但是在出国旅游，丰厚的报酬，还有跨国恋爱不断升温的多重诱惑之下，她没有听从母亲的劝告，而是继续进行着这种明知道违规的非法交易。
结果当一次出国旅行结束，由厦门海关入境时，被机场人员直接拦截，并在她的手提包中发现了898.7克毒品。
何小姐为自己的行为付出了代价，被判处死刑！
“条件摆在我面前，我怎么可能拒绝”
受到蛊惑的不只这些受过良好教育有着不错家庭条件的女性，一些长相普通，家境贫寒的女孩也有类似的遭遇。
有一个帮助非洲男友运毒的女性，曾经是一个洗脚妹，长得只能说不好看，体重接近200斤。
当被问到为什么会帮助运毒时，她这样回答：“我这样的女孩儿，长这么大没被人主动追求过，更别提住高档五星级酒店，坐飞机出国旅游了，这些条件摆在我面前，我怎么可能会拒绝。”
就是这名被判死刑的洗脚妹，在判刑的时候发现已经怀孕，在行刑之前生下了一个混血的黑皮肤孩子。
因为要执行死刑，孩子只能送往这个洗脚妹的老家由她的父母抚养，可是，在农村社会，一个肤色不同的孩子应该如何自处..……
“你帮我带点东西回去呗”
可能有不少人都当过人肉快递：
“你要去XX国吗？帮我带点东西过去给X呗”
“你回国啦？帮我带点东西回去吧！”
很多人听到这样的话，尽管内心一万个不愿意，但最终可能会因为“不好意思拒绝”，而答应了，俗话说嘛“出门靠朋友”。
据香港媒体报道，泰国警方毒品调查局和海关曾接到了情报，称有人会从巴西运送毒品、经过泰国。
警方立刻安排相关的抓捕行动，带着缉毒犬在曼谷国际机场埋伏毒贩。没想到，3名香港的90后取了行李之后，被警方当场抓获并搜出超过12公斤可卡因。
3人分别为19岁的方姓男子、23岁的董姓女子和24岁的邱姓男子。当时三位当事人立即表示自己毫不知情。
他们说一位叫＂明姐＂的香港女子是他们的朋友。出发前＂明姐＂得知他们会经过泰国，所以拜托他们帮忙从巴西带＂木雕＂..……
到泰国曼谷市中心的一家酒店给自己的朋友，并会给予每人8000港元作为报酬。
因为是同是香港人，出门在外都是老乡，所以三个当事人认为这件事情只是举手之劳，况且还有酬金，刚好可以贴补旅费。
姓董的女孩更是在从巴西出发之前，还在Facebook贴文号召好友一起来做人肉快递，称行为安全合法。
他们以为是受雇从巴西帮忙运木雕，但是这些木雕的行李箱暗格中却藏有毒品。它们是，12公斤的可卡因！
三位才90后的年轻人落地后，也是一脸懵！丝毫不知道发生了什么！
他们的家属在得知事情的第一时间，已经向寻求香港政府帮助，并立刻赶去泰国方面求情。家属表示自家孩子不可能运毒，是受到欺骗和利用。
虽然如此，泰国警方仍然以走私及持有毒品等罪名逮捕了这3名青年。
这3名未满25岁的年轻人，或面临死刑！
有偿带物，又是自己的朋友，行个方便也未尝不可？谁知道，却可能为此把命玩完！
泰国警方表示，此案中的董姓女子是否无辜仍待调查，但是与其同行的另外两人已经有多次出入境纪录，因此警方怀疑另两人早有前科。
我们以为这只是个案，然而事实却并非如此，全球各地几乎都在上演这样的事情，早已经屡见不鲜。
对于帮人带携带东西离境，普通存在的“不知者无罪”这种心理，但它有可能会要了你的命！要知道，如果携带违禁品进入任何一个国家轻则罚款、没收，重则可能面官司和牢狱之灾。
最后，为了大家的安全，在此友情提示几点：
1、尽量委婉的回绝朋友的帮带要求（除非你确实了解你要携带的是什么东西），同时作为朋友，尽量不要主动提及这样的要求，以免大家尴尬。
2、不要贪图一点＂帮带费＂，占小便宜的后果往往是吃大亏！
3、千万不要在机场帮不熟悉（或刚刚在机场认识的＂好朋友＂）的人分行李空间（行李不够装，让你分点空间给他）。
4、注意你的行李，不要让它离开你的视线，以免有人有你不注意的时候往里面塞违禁品。
如果你一定要帮别人带东西，那么，也请一定牢记以下几点：
1、所有物件一定要拆开过目，不能接受任何密封物件。
2、不能接受任何海关违禁物品，如肉类制品，超量的烟酒，名贵手表或首饰。
3、合法过关的保健品或酒类液体物品，尽量能与委托人到商场一同购买，保证货品没有被掉包，如果是委托人交来，则要保证原封，没有被动过手脚。
4、不要帮人携带商业用物件过关，如产品样品等，商业物品需要报关。
最后，无论是为了爱情，还是为了摆脱现有的生活，是不是都应该多用自己的脑袋思考一下？以生命甚至家庭、亦或是下一代做赌注的事情，值得吗？
希望，未来再没有排队等待死刑的姑娘！
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