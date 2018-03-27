美众院扬言调查中国在非影响力 中方用两个成语回应

英媒称，美国众议院情报委员会主席德文·努内斯说，委员会将就中国在非洲的军事和经济动态进行调查。对此，中国外交部发言人华春莹用“相由心生”和“疑邻盗斧”两个成语巧妙回应。
据路透社3月25日报道，这位来自加利福尼亚州的共和党人在接受采访时说，中国在非洲国家的投资将加强北京对世界贸易的控制。
报道称，努内斯列举了中国2017年夏天在位于非洲之角、红海入口处的吉布提建造“军事基地”（实为后勤保障基地——本网注）的例子。努内斯说，红海入口是全球航运的主动脉，北京如果对这里的国家施加政治影响，将在世界贸易问题上拥有很大的话语权。
针对努内斯的表态，中国外交部发言人华春莹3月26日在回答有关中非合作的提问时说，希望美方有关人士大气一点，阳光一点，不要老是用阴暗的视角看待正常的合作，也不要用自己霸权的思维去揣测解读别国追求共赢的善意。
华春莹表示：“中国有句话叫‘相由心生’，意思是你心里怎么想，你眼里的世界就是什么样。中国还有个成语叫‘疑邻盗斧’，指的是不注重事实根据，对人对事胡乱猜疑。我们希望美方有关人士大气一点，阳光一点，不要老是用阴暗的视角看待正常的合作，也不要用自己霸权的思维去揣测解读别国追求共赢的善意。”
华春莹强调，中方一贯本着真实亲诚理念和正确义利观同非洲国家开展合作。“如果说中国对非合作有什么考虑的话，我们的考虑非常简单、非常透明，那就是：中国和非洲国家是患难之交，作为非洲国家的好兄弟、好伙伴和好朋友，我们欢迎非洲国家搭乘中国发展的快车，愿意为非洲国家维护和平安全、促进振兴发展作出积极贡献。”
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