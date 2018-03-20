长点心吧！美刊称美国出售武器总被用来对付自己

美国《国家利益》双月刊网站3月16日发表美国凯托学会副会长克里斯托弗·普雷布尔的文章《美国需要重新考虑把武器卖给谁》称，问问20世纪80年代末、90年代初在波斯湾美国海军舰艇上服役的任何人，他们很可能会告诉你，让他们害怕的东西并不多。例如，1988年4月18日，在“祈求螳螂”行动中，两艘伊朗舰艇被美军击沉，还有一艘陷入瘫痪。
不过，伊朗的“鱼叉”反舰导弹可不是闹着玩的。在葬身海底前，伊朗炮艇成功向美国“温赖特”号巡洋舰发射了一枚这种号称舰艇杀手的导弹。你可能会问，伊朗人是如何得到这种最先进武器的？答案是，美国将这种导弹和能搭载它们的F-14战斗机一同卖给了伊朗国王。1979年，这些宝贝落入了推翻国王的革命者之手，而这些革命者憎恨美国。
1989年，美军采取行动，对抗巴拿马的时任总统曼努埃尔·诺列加，而诺列加的军队使用的正是美国制造的武器。
1993年，美国驻索马里部队不得不应对一个满是精良装备的环境，这些装备包括地对空导弹、牵引火炮、坦克和装甲运兵车，它们是独裁者穆罕默德·西亚德·巴雷购买的。在敌对派系于1991年推翻巴雷时，他们使用这些武器相互攻击，令索马里陷入一场激烈内战。
2014年，“伊斯兰国”组织（IS）武装分子重新获得美国曾卖给后萨达姆时代伊拉克军队的武器，包括悍马车和坦克以及大量的小型武器和弹药。根据联合国的一份报告，仅在2014年6月，IS就获得了“足以武装3个多伊拉克常规陆军师”、也就是5万名官兵的“车辆、武器和弹药”。IS武装分子得以横扫广阔领土。
可以说，这不是一个新问题。
凯托学会刚刚发表了特雷弗·思罗尔和卡罗琳·多米尼撰写的一篇文章，建议美国重新审视对外军售。根据《武器出口控制法》，此类销售都应受到严格的审查和风险评估。然而，美国向许多国家出售武器，其中包括明显脆弱、残暴和危险的国家。
思罗尔和多米尼想努力解决这个问题。他们采用了一种基于五项关键指标的精妙而又简单的风险评估方法，这五项指标是稳定性（依据美国“脆弱国家指数”）、自由之家的“世界自由度”排名、国务院的“政治恐怖指数”、“全球恐怖主义指数”和乌普萨拉冲突数据项目/奥斯陆国际和平研究所的“武装冲突数据集”。他们发现，“世界上有很多危险客户，美国向其中的大多数出售武器”。利比亚、伊拉克、也门、刚果民主共和国和苏丹“在五项指标上的评分都是高风险”，但它们“自9·11事件以来平均购买了价值18亿美元的美国武器”。
思罗尔和多米尼得出结论称：“美国的政策是向几乎任何付得起钱的国家出售武器，而对后果不太关心。”他们建议：“美国应该重新调整军售政策，以确保这些销售能够提供战略利益，并避免产生负面的意外后果。”至少“军售程序应该……得到修改，以确保所有销售获得比之前更全面的审查”。
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