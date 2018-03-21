以唱反调和爱说不闻名世界？印度称要洗心革面了

“在贸易和环境等多边参与的关键领域，印度以“唱反调”和“爱说不”著称”，《印度时报》（The Times of Indian）3月19日报道称。因此，商讨《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的国家对印度的谈判态度表示失望，有些国家甚至希望印度不要参加。但是，印度说要“洗心革面了”。。。。
印媒称，如今印度外交政策中越来越多的努力是为了改变世界对印度的看法。19至20日，印度在新德里举行了由40多个国家的商务部长组成的小型部长级会议。印度政府高级官员称，该会议的主要思想是改变印度的形象，即从一个“爱说不”的国家变成开放并愿意参与到新旧议题的国家，成为达成共识的推动者，进而成为问题解决者。所有这些都是在国际上态度执拗的印度贸易官员面临的新领域。
今年4月，印度将主办“国际能源论坛”（International Energy Forum），再次召开类似意图的部长级会议——让生产者、消费者、技术和气候变化专家们齐会一堂，就全球能源安全未来的进行“前瞻性”对话。此前，在布宜诺斯艾利斯的部长级会议上，印度的做法招致了许多批评。官员们表示，并非因为印度的做法错误，而是印度采取的“消极进取”的谈判立场，产生了适得其反的效果。
印度希望永久解决粮食安全问题，2014年印度与美国达成的协议解决了部分问题。但在此之前，印度拒绝谈论其他全球性新兴问题，如电子商务，加深了（各国对其）顽固邻国的印象。
报道称，与此同时，美国已经阻止了有关扩大争端解决机构的共识。随着贸易战即将来临，废除世界贸易组织不符合印度的利益。在这种背景下，新德里决定举行小型部长级会议，为商业和贸易部长们提供一个平台，让他们在非正式场合谈论重要问题。届时，日内瓦的谈判者将会采纳任何统一的观点。一位参与此次会议的印度官员表示：“我们正在努力成为一个促进者，一个问题解决者。”
这不会改变印度的贸易战略，但它希望利用这次会议来说服更多的国家参与进来。印度能源部长达门德拉•普拉丹（Dharmendra Pradhan）本周表示，4月的国际能源论坛将“聚焦全球变化、政策转型、新技术如何影响市场稳定问题和未来投资”，同时，印度将论坛介绍给不同国家的特使。（环球网）
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