全球军火销售三成流向中东 印度继续占据武器最大进口国位置

瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所(SIPRI)12日发布报告，分析过去5年全球武器交易趋势。报告显示，美国和印度继续把持全球最大武器出口国和进口国位置。过去5年(2013年至2017年)，全球主要武器交易额比上个5年(2008年至2012年)增加了10%，其中，出口到中东的武器大增，而流入非洲、美洲和欧洲的武器减少。
为排除短期波动影响，SIPRI以5年为调查周期监控全球武器进出口量。英国《卫报》12日称，全球武器交易上升的趋势始于20年前，一直没有改变。2013年至2017年，全球前五大武器出口国依次为美国、俄罗斯、法国、德国和中国，这五国占全球武器出口的74%。其中美国武器出口占全球出口总量的34%，俄罗斯占22%，法国占6.7%，德国占5.8%，中国占5.7%。与上一个5年相比，各国武器出口占全球出口总量的比例呈现出美国、法国、中国增长，俄罗斯、德国下降的趋势。
报告显示，美国的武器主要销售到99个国家，其中一半输送给局势不稳定的中东地区。SIPRI武器和军事支出计划部门主任佛洛伦表示，美国的武器出口过去5年达到自上世纪90年代末以来的最高点。日本共同社12日报道说，SIPRI报告指出，考虑到奥巴马政府决定向台湾地区和越南出口武器、现任特朗普政府也在谋求促进武器出售，今后几年美国仍将是全球最大的武器出口国。
对于俄罗斯武器出口下降，俄罗斯卫星新闻12日称，这是因为俄向一些主要接收国的供应减少。SIPRI报告称，俄罗斯2013年至2017年间向47个国家供应武器。俄武器主要接收国为印度(占俄罗斯出口的35%)、中国(12%)和越南(10%)。俄罗斯《晨报》12日引述SIPRI 专家的话称，俄武器出口减少并不是由于西方的制裁和威胁，而是由于客户面临的经济危机。“我们未遇到过与俄罗斯的任何重大交易因美国的压力而失败。”对此，俄总统军事技术合作问题助理科任在“俄罗斯24”电视台节目中表示，尽管俄去年遭遇史无前例的制裁压力，但俄罗斯超额完成了2017年武器出口计划。2017年俄计划武器出口总额达到150亿美元，今年签署的新合同将达160多亿美元。
关于中国武器出口，SIPRI报告称，中国武器出口量过去5年比上一个5年增加了38%，主要出口国为缅甸、孟加拉国、巴基斯坦，分别占三个国家武器进口量的68%、71%和70%。
武器进口方面并未出现“一家独大”的局面。报告列出的前五大进口国依次为印度、沙特、埃及、阿联酋和中国，这五国的武器进口占全球总量的约1/3。其中印度占全球武器进口总量的12%，沙特占10%，埃及占4.5%，阿联酋占4.4%，中国占4.0%。和上一个五年相比，印度增长24%，沙特和埃及分别剧增225%和215%，阿联酋增长51%，中国减少19%。
法新社12日引述SIPRI研究员西蒙·魏泽曼的分析称，“印度与巴基斯坦、中国关系持续紧张，推动印度对无法自行制造的大型武器的需求”，“相比之下，中国逐渐变得有能力自制武器，且持续通过武器供应，加强与巴基斯坦、孟加拉国及缅甸的关系”。报道称，巴基斯坦的武器进口过去五年减少了36%，特别是对美国武器的采购降幅高达76%。
该报告最令人忧心的一点是，中东地区的武器进口量大增。报告称，在战争推动下，中东各国的武器进口量过去5年比2008年到2012年增加了103%，在全球武器进口中的占比由18%增长到32%。其中，在干涉也门内战的背景下，沙特的武器进口量猛增225%;以美国为主要进口来源的埃及、伊拉克、阿曼、科威特等国的进口量也大幅增加。
《卫报》称，沙特是美国武器的最大出口国，美国武器的近一半卖给了沙特，美欧武器占沙特武器进口量的98%。据美国五角大楼此前公布的数据，美国2017年的军售额约为420亿美元。报道称，但沙特中东宿敌伊朗的武器进口只占中东武器进口额的1%。分析认为，伊朗囿于武器禁运，武器进口不多，其主要是通过代理人争夺中东势力范围。（环球时报）
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