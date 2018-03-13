“抨击华裔首富”打响马来西亚选举前哨战

距马来西亚8月大选不到半年，该国首富——94岁的“亚洲糖王”郭鹤年在过去两周深陷“资助反对党，企图推翻现政府”风波，英国路透社9日称，“对这位华人富豪的攻击暴露东南亚第三大经济体内部的种族分裂”。
据马来西亚《星洲日报》报道，事件的起因是《今日大马》媒体创办人柏特拉此前连续发表文章，声称郭鹤年投资新闻媒体《透视大马》用以“宣传华人政治议程”，并发表执政政府的负面新闻。柏特拉还称，郭鹤年长期资助诸如民主行动党等以华人为主的反对党，主张取消优惠马来原住民政策，另外也试图从马来人政党巫统内部分裂派系。
郭鹤年表示，这些指控“毫无证据又下流”，来自巫统的旅游与文化部长纳兹里则公开指责目前常居在香港的郭鹤年是“躲在香港的懦夫”，针对郭鹤年曾经援助执政党“国民阵线”，纳兹里称其是“反咬主人”。
马总理纳吉布未对文章的真实性进行表态，只是说郭鹤年是马来西亚企业家的典范，但他的成功是因为有政府支持。目前，柏特拉的文章已被删除，郭鹤年表示，要就此事采取法律手段。
郭鹤年1923年出生于还未建国的马来西亚，1959年成立大马第一家炼糖厂，并迅速成为大马糖市场80%、世界糖市场10%的控制者。他同时是香格里拉大酒店的创办者，在食品、种植、货运等多个经营行业都有显著地位。
路透社称，在马来西亚华人群体中，郭鹤年具有绝对象征意义。此次就纳兹里对郭鹤年的攻击，马国6家主要中文报纸不约而同发表评论。不少当地华人认为，在这次竞争分外激烈的大选前对郭鹤年进行攻击，暗示巫统具有种族歧视倾向。路透社称，两极分化的选举结果对大马社会十分危险。有专家说，近些年来，马来西亚政府正试图对“本土友好”的政策进行改革，而“仅由马来族人支持的选举结果”可能会令改革效果大打折扣。（环球网）
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