俄媒建议海军选购中国军舰：建造速度快 换装武器便捷

俄罗斯《独立报》网站2月27日发表亚历山大·莫兹戈洛伊的文章《如何在太平洋上战胜美国舰队》称，2017年，在俄罗斯海军各大舰队中，太平洋舰队的战备水平位列第一。但是，舰队的大部分舰只可以用破旧来形容，军舰数量及质量皆要逊于韩日两国海军，同美中更是毫无可比性。北京与华盛顿优势极大且相当明显。俄现有舰只显然无法胜任更新太平洋舰队的任务。或许，俄罗斯的邻国——即现在被视为战略伙伴的中国——能助一臂之力？
文章称，俄罗斯的造船业仍然未能走出1990至2010年所陷入的漫长而深重的危机。人才匮乏的问题格外尖锐，再加上俄罗斯的官僚机制，便不难理解造船业衰退的原因了。
文章指出，在此不得不重提武器进口的问题，此番是向中国购买，这有助于提升俄海军在远东的实力。此外，这对中国而言不啻为一笔划算的商业交易。
文章称，然而，俄罗斯亟须的并非高大上的，而是相当普通且便于上手的军舰。对太平洋舰队而言，最佳选择是中国制造的054A型即江凯Ⅱ级护卫舰。
如今，中国海军已有26艘该型号军舰入列，另有3艘即将完工。巴基斯坦也订购了若干艘，它的满载排水量为4050吨，舰长131米、宽16米。油耗经济性良好的柴油发动机能够实现27节的最大航速，航程可达8000海里以上。漫长的续航里程最适合在浩瀚的太平洋上执行任务。舰载机为卡-28反潜直升机或直-9C反潜直升机。
为何它们最适合俄海军？从重量和口径来看，更换为俄制武器并不难。
当然，出售给俄罗斯的054A，可以被称为054R或054P，即054俄罗斯型，与054A是存在差异的。最合理的方案是给俄军舰配备研发精良的俄武器系统，例如，使用9M317MFA导弹的“无风”-1型中程防空导弹系统，其射程可达70公里。
俄制武器和装备可直接在中国造船厂安装，或是于远东完成。考虑到中国造船速度极快，到2022年时，太平洋舰队将有望拥有不少于8-12艘此类战舰。
俄2012-2020年的军舰制造计划也包含为俄海军采购所谓的轻型水域护卫舰的内容。它们应当履行小型导弹反潜舰和扫雷舰的职能。然而，俄海军并未拿到一艘此类舰只。与此同时，自2012年以来，北京开始制造056和056A两种中国标准的轻型护卫舰。论及在近海实施对敌导弹打击、执行反潜任务，它们再合适不过。
目前，中国海军拥有的056和056A两种型号的轻型护卫舰共计39艘，目前其制造仍在继续，既满足国内需求也出口海外。跟054型一样，它也可以衍生出为俄量身打造的056P型。
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