华人持绿卡入关被拒 美官方:不是针对华人

据美国《侨报》报道，特朗普政府收紧移民政策让很多华人感到到美国入关变得更难了，更有传言称不少持绿卡入关的华人被取消绿卡，一时间让华人社区紧张不已。洛杉矶的美国海关边境保护局（CBP）的官员26日称，其实洛杉矶国际机场每天受到海关调查的入境人士只有不到1%，其中华人只有几个。
被拒入境华人属极少数，海关不针对华人
美国总统特朗普的移民政策比起上届政府收紧了不少，一时间传言四起，不少人称持有绿卡入关被盘问，有的甚至被调查和遣返。洛杉矶国际机场（LAX）的CBP发言人克鲁兹（Jaimie Cruiz）26日在接受采访时说，其实人们对被调查的入关人士数字有很多错误的认识，被调查的入关人士的比例只有不到1%。LAX平均每天有35000名国际乘客入关，其中大约有20到30人被调查和拒绝入关，这些人来自各个国家，其中中国人只有1个到3个，所以海关的政策并非针对华人。
在谈起持绿卡华人中被拒绝入境的首要原因时，他指出，绝大部分是因为他们持有绿卡却并不居住在美国。其它原因还有通过欺诈获得绿卡的情况以及犯重罪等。持有绿卡者必须每年要在美国居住6个月以上，如果在入关的时候被官员盘问，而你不能证明自己长期住在美国，海关会要求你放弃绿卡。克鲁兹说，很多华人认为自己有绿卡所以想什么时候回来都可以。
被拒入境首要原因是在美居住时间太短
华人律师张军说，移民律师遇到最多的也是长期居住在海外不回美国在海关被拒绝入境的案例。虽然边境移民官员没有权利没收绿卡，但如果入境者没有满足绿卡持有人的要求，官员可以要求持绿卡者自动放弃绿卡，但可以获得临时许可进入美国，料理事情后离开，以后可以用旅行签证进来。
他指出，如果持绿卡者表示坚决不放弃，边境移民官可以将其送到移民法官那里，当事人可以向移民法官解释原因，例如虽然自己在海外时间长，但是有很多原因，例如人道原因、工作原因和家庭原因等，如果法官被说服当事人还可以保留绿卡，但如果法官认定当事人没有尽到永久居民的责任，仍然可以取消其绿卡。
被拒入境者可申诉
此外，克鲁兹指出，海关收到的申诉案件有很多，来自各个国家，如果遇到入关时被调查的情况，他建议一定要讲真话，同时海关关员认为当事人撒谎，官员有权利检查你的手机，如果拒绝提供手机信息，海关也有权利拒绝当事人入境。如果当事人认为自己受到不公平对待可以要求见海关官员的上级，同时可以到网站上填写申诉表格。他强调，海关部门对于每个申诉都会认真对待进行调查，并最终解决。
针对其它入境者被调查甚至遣返的情况。克鲁兹说，一些入境者的文件有问题，有的持有错误的签证，有的逾期居留，有的没有申报自己所带的超额现金和违禁食品，还有人持有学生签证但被发现在打工。针对华人的情况，他指出，因为华人的姓名比较复杂，有的时候会有名字写错的情况，还有人来了之后没有足够原因解释自己会回到中国，也有人触犯了法律被拒入境的情况。（澎湃新闻）
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost