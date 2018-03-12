古巴首个经济特区日趋成熟 成功引资12亿美元

外媒称，成立仅4年多的马列尔经济特区已经吸引了来自16个国家的34家企业11.91亿美元投资。马列尔特区已经成为吸引外资、助推古巴经济发展的重要平台。
据古巴《格拉玛报》网站3月23日报道，尽管特区的发展速度尚未跟上古巴所需，但它已经开始成熟并坚守其进口替代目标、不断增加在国际市场的销量，同时不断创造新就业岗位。
目前获得特区经营许可的企业包括5家古巴全资企业、19家纯外资企业和8家混合企业，还有两家是与国际经济组织签订协议成立的。
报道称，特区中包含西班牙资本的企业数量最多，达到8家，紧随其后的是巴西和法国，各有3家。而比利时、墨西哥和荷兰各有两家。其他外国资本则分别来自萨尔瓦多、越南、巴拿马、加拿大、波多黎各、意大利、葡萄牙、瑞士和韩国。
不过，在这34家企业中，目前只有10家正在运营。这些企业分别属于工业、生物技术和制药、物流、建筑、运输、农业和房地产等行业。
据报道，园区中较为突出的项目包括与瑞士雀巢集团合作建设的一家咖啡工厂，以及另外几家生产奶酪、国产啤酒品牌克里斯塔尔和尿布的现代化工厂。
报道称，古巴经济的发展每年需要约25亿美元的外国直接投资，主要集中在工业、农业食品、旅游、采矿、生物技术、石油和可再生能源等15个关键部门。
据报道，马列尔特区是国内首个经济特区，距离首都哈瓦那约45公里。特区旨在通过优惠的税收政策吸引外资，以技术创新和产业聚集带动国家经济的可持续发展。
数据显示，马列尔经济特区已经创造4888个直接就业机会。政府每年平均投入3亿美元，以保证“高标准基础设施”的发展。
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